به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، هرمزگان از استانهای اقتصادی و پویا در زمینه سرمایه‌گذاری در کشور است که سالیانه هزینه های کلانی، صرف ساخت مجتمع‌های تجاری می‌شود اما از نظر سرمایه‌گذاری در بخش فرهنگی هیچ گونه فعالیت در خور توجهی صورت نمی‌گیرد و تمامی نگاه‌ها به استان به صورت کسب درآمد و بازرگانی است.

استان هرمزگان در حال حاضر تنها دو سینمای فعال آن هم در شهر بندرعباس دارد و شهرستانهای دیگر از این امکان فرهنگی محروم هستند. سینمای ستاره شهر با داشتن ظرفیت 227 صندلی و ستاره جنوب با 207 صندلی جوابگوی شهروندان بندرعباسی نیستند.

حمیده جاهد رئیس امور سینمایی و سمعی بصری ارشاد اسلامی هرمزگان در این زمینه گفت: احداث سینما در شهرستانها باید با درخواست شهرداران هر شهرستان باشد که تاکنون هیچ یک از شهرستانهای استان متقاضی ساخت سینما در شهر‌های خود نبوده‌اند.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای با حضور شهرداران به آنها پیشنهاد داده شد که هر سرمایه‌گذاری که مجتمع تجاری را در شهرستانی می‌سازد حتما یک سینما در آن تعبیه کند.

رئیس امور سینمایی و سمعی و بصری ارشاد اسلامی هرمزگان تاکید کرد: وزارت ارشا د نیز به علت اهمیتی که برای ساخت سینما و امور فرهنگی در شهرستانهای کوچک قائل است بودجه یک میلیاردی را برای ساخت سینما برای سرمایه‌گذار پیش بینی کرده است.

جاهد خاطرنشان کرد: برای تجهیزات نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده که قسمتی از آن به صورت بلاعوض و بخشی از آن هم درصدی باز پس گرفته می‌شود.

در حال حاضر بسیاری از شهرستان‌های استان هرمزگان با داشتن مجتمع‌های تجاری بسیار بزرگ و مجهز از داشتن تنها یک سینما محرومند با توجه به اینکه ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بسیار هنگفتی در همین شهرستان‌ها نهفته است.