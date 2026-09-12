۱۱ سالن در ۷ مجموعه سینمایی هرمزگان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب داوری عصر شنبه به مناسبت روز سینما ضمن تبریک این روز به سینماداران، سینماگران، هنرمندان و فعالان عرصه هنر هفتم، اظهار کرد: در حال حاضر مجموعه سینمایی استان هرمزگان حدود ۱۱ سالن در هفت مجموعه دارد که در شهرستانهای قشم، کیش، بندرعباس، بندرلنگه، حاجیآباد، میناب و ابوموسی فعال هستند.
وی افزود: برنامه امسال ما راهاندازی سینما در شهرستانهای رودان و بستک است و برای سینمای رودان تاکنون دو مرحله مزایده برگزار شده و از علاقهمندان و سرمایهگذاران برای حضور در این طرح دعوت شده است.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، ادامه داد: به دلیل شرایطی که در ابتدای سال وجود داشت، استقبال چندانی از این طرح نشد، اما رایزنیهایی در حال انجام است تا بتوانیم سینماهای رودان و بستک را تا پایان سال راهاندازی کنیم.
وی بیان کرد: شهرستانهای رودان، بستک، سیریک و جاسک فاقد سینمای ثابت هستند و جاسک در حال حاضر تنها یک سینمای سیار دارد که به صورت چرخشی در روستاها و مناطق مختلف این شهرستان فعالیت میکند.
داوری گفت: شهرستان بندرخمیر نیز سینمای ثابت ندارد و در بندرکنگ نیز سالن سینمایی مستقلی نداریم، چرا که مجموعه سینمایی بندرلنگه دارای سالن گوهر است.
وی با اشاره به راههای توسعه زیرساختهای سینمایی در شهرستانها، عنوان کرد: یکی از مسیرها ورود بخش خصوصی است که میتواند صفر تا صد ساخت سینما را برعهده بگیرد و در این زمینه علاقهمندان و سرمایهگذاران میتوانند برای هماهنگی شیوه ساخت و طراحی با کارشناسان فنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه کنند.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، افزود: مسیر دیگر این است که در برخی شهرستانها سالن وجود دارد و در صورت مراجعه سرمایهگذار، اداره کل میتواند سالن را به صورت کامل تجهیز و برای بهرهبرداری در اختیار سرمایهگذار قرار دهد.
وی تأکید کرد: متقاضیان برای آغاز این فرآیند باید به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخش امور سینمایی مراجعه کنند تا راهنماییهای لازم انجام شود.
ثبت ۳۲۱ هزار مخاطب سینما در هرمزگان
داوری با اشاره به آمار مخاطبان سینما در هرمزگان، اظهار کرد: سال گذشته تعداد مخاطبان سینما در استان ۳۲۱ هزار و ۸۳۴ نفر بود و امسال تاکنون و با توجه به شرایط جنگی ۶۲ هزار و ۵۵۳ نفر از سینماهای استان بازدید کردهاند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود میزان مراجعه مخاطبان به برخی سینماهای استان از جمله سینماهای بندرعباس روند بسیار خوبی داشته و این میزان استقبال با وجود شرایط جنگی قابل توجه است.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان همچنین از پیشبینی تسهیلات حمایتی برای سینماهای استان خبر داد و گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نامهای برای حمایت از سینمای استان تنظیم کرده که براساس میزان فروش سینماها در سال گذشته تسهیلاتی چند برابر آن میزان در نظر گرفته میشود.
وی افزود: سینماهای متقاضی باید برای استفاده از این تسهیلات مراجعه و فرمهای مربوطه را تکمیل کنند تا در نوبت پرداخت قرار بگیرند و زمان مراجعه نیز تا ۲۸ شهریور اعلام شده است.
حمایت از تولید فیلم در انجمن سینمای جوان
داوری در ادامه با اشاره به روند تولید فیلم در انجمن سینمای جوان استان، گفت: تولید فیلم در انجمنهای سینمای جوان استان به صورت روتین انجام میشود و فیلمسازان برای ساخت آثار مستند و داستانی طرحهای خود را ارائه میکنند.
وی افزود: طرحها توسط شورای مرکزی بررسی میشود و براساس طرح و برآورد فیلمساز حمایت مالی به صورت مرحلهای انجام میشود به این شکل که با پیشرفت ۱۵ درصدی فیلم بخشی از مبلغ پرداخت میشود و این روند تا پایان تولید ادامه دارد و مبلغ نهایی نیز پس از تولید فیلم به فیلمساز پرداخت میشود.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، بیان کرد: سال گذشته حدود ۱۱۰ نفر و امسال نیز حدود ۸۰ نفر از دورههای فیلمسازی فارغالتحصیل شدهاند.
وی گفت: تفاوتی میان فیلم مستند و داستانی وجود ندارد و طرحها ارائه و بررسی میشوند و شورای مربوطه درباره شرایط حمایت از هر طرح تصمیمگیری میکند.
داوری، اضافه کرد: امسال تاکنون حدود هشت فیلمساز برای مدرسه شجره طیبه طرح ارائه کرده و فیلم ساختهاند که فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت هنری سینمایی نیز از این آثار حمایت کردهاند.
دعوت از مردم برای حضور در سینما
وی با اشاره به طرح بلیت نیم بها سینما به مناسبت روز سینما، اظهار کرد: این طرح در سه روز دیروز، امروز و فردا اجرا میشود و مردم میتوانند برای تهیه بلیت به سینماهای سراسر کشور مراجعه کنند.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان درباره وضعیت استقبال مردم از سینما در استان، گفت: سه مجموعه سینمایی شهر بندرعباس و همچنین سینمای بندرلنگه در حال رقابت با سینماهای کشور هستند و سینمای بندرعباس نیز از نظر تعداد مخاطب در جمع ۱۰ پردیس برتر سینمای کشور قرار دارد.
وی ادامه داد: هرمزگان از نظر تعداد مخاطبان سینما در رده ۱۵ استان برتر کشور قرار دارد.
داوری همچنین از برگزاری رویدادهای سینمایی در استان خبر داد و گفت: امسال نیز رویدادهای خوبی در حوزه سینما در استان برگزار میشود که از جمله آنها میتوان به جشنواره ۱۲۰، جشنواره فیلم کوتاه و جشنواره سینماحقیقت و همچنین جشنواره کودک و نوجوان اشاره کرد.
وی افزود: پاتوق فیلم نیز هر سهشنبه در فرهنگسرای طوبای بندرعباس برگزار میشود و از همه هنرمندان دعوت میکنیم در این رویدادها حضور داشته باشند.
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