پیمان اسراری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در سنندج، ضمن تشریح وضعیت برگزاری نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق و با بیان نقاط ضعف و قوت این نمایشگاه اظهار داشت: علیرغم وجود پتانسیلهای بسیار خوب ولی متاسفانه میزان نقش و حضور کشورمان در بازار شمال عراق مناسب نیست.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی با محوریت استان کردستان در سلیمانیه عراق، در راستای معرفی توانمندی ها و پتانسیلهای کشورمان امری بسیار مهم و دارای توجیه کامل اقتصادی و فنی است و به نظر می رسد که باید برگزاری نمایشگاه های این چنین در منطقه اقلیم کردستان عراق همچنان در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان بسترسازی برای افزایش نقش کشورمان در حوزه های مختلف در شمال عراق را از جمله دیگر دستاوردهای مهم برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد و افزود: ما می توانیم با برگزاری نمایشگاه های این چنین زمینه را برای افزایش صادرات کالا، مبادله تفاهم نامه های همکاری در حوزه های صدور خدمات فنی و مهندسی به شمال عراق به نتایج بسیار خوب و موفقیت آمیزی دست یابیم.

اسراری خواستار برگزاری مداوم و برنامه ریزی شده نمایشگاه های این چنین در حوزه های مختلف شد و خاطرنشان کرد: سازمان بازرگانی به عنوان متولی بخشی از صادرات کالا و بازرگانی خارجی، در نظر دارد که برنامه ریزی منسجمی برای برگزاری نمایشگاه های اختصاصی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف اقلیم کردستان عراق تدوین نمایند که در این راستا از پتانسیلهای بخش خصوصی نیز بهره برداری لازم به عمل خواهد آمد.

رقابت در بازار شمال عراق سخت شده است

وی خواستار تجدید نظر در خصوص نوع نگاه کشورمان به بازار شمال عراق شد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشورهای منطقه به عنوان رقبای جدی در پی تسخیر بازار منطقه اقلیم کردستان عراق هستند و ما باید خود را برای رقابت جدی تر با این کشورها آماده کنیم و در سیاستهای فعلی تجدید نظر صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان افزود: هم اکنون با توجه به فضای مناسب و همچنین تامین زیرساختهای لازم بسیاری از کشورهای منطقه به سمت و سوی بهره برداری از بازار شمال عراق با توجه به امنیت نسبی این منقطه روی آورده اند و این روند حفظ جایگاه فعلی برای کشورمان را با خطر جدی مواجه می کند.

میزان حضور کشورمان در بازار شمال عراق محسوس نیست

اسراری با اشاره به افزایش چشم گیر صادرات کالا از کشورمان به منطقه اقلیم کردستان عراق، بیان داشت: علیرغم اینکه آمارهای افزایش صادرات کالا به منطقه اقلیم کردستان عراق هر روز در حال افزایش است ولی نمی توان میزان حضور و تاثیر گذاری کشورمان در بازار این منطقه را به صورت محسوس مشاهده نمود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف قابلیت های بسیاری برای صادرات به اقلیم کردستان عراق داراست و می توان با بهره گیری از این پتانسیلها بر نقش و حضور کشورمان در شمال این کشور بیافزاییم در غیر این صورت سایر کشورهای منطقه به شدت در حال فعالیت بوده و جای ما را خواهند گرفت.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان اشتراکات بسیار در حوزه های فرهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و مردم شمال عراق را از جمله شاخصه های برای بهره گیری در حوزه افزایش ارتباط بین دو طرف اعلام کرد و افزود: مردم ساکن در این منطقه تمایل بسیاری برای استفاده از کالاها و محصولات تولیدی جمهوری اسلامی ایران دارند و ما باید با افزایش کیفیت کالاهای صادراتی از این تمایل به نحو احسن استفاده نمائیم.

اسراری در پایان گفت: برگزاری نمایشگاه امسال دارای نقاط ضعفی هم بود که قرار است با برگزاری جلسات کارشناسی این کاستیها را برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه در دوره های بعدی برطرف نمایئم و بدون شک در شیوه های برگزاری این نمایشگاه نیز تجدید نظر خواهیم کرد.

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران با محوریت استان کردستان به مدت پنج روز و با حضور بیش از 176 شرکت و در قالب 256 غرفه در شهر سلیمانیه عراق برگزار شد.