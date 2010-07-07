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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۴

افزایش خودکشی نظامیان صهیونیستی طی 6 ماه گذشته

افزایش خودکشی نظامیان صهیونیستی طی 6 ماه گذشته

منابع نظامی رژیم صهیونیستی در گزارشی از افزایش آمار خودکشی نظامیان این رژیم طی 6 ماهه نخست سال جاری میلادی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، منابع نظامی رژیم صهیونیستی در گزارشی از افزایش آمار خودکشی در میان سربازان این رژیم ابراز نگرانی شدید کرده اند.

در این گزارش آمده است: در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی 19 سرباز اسرائیلی خودکشی کرده اند و این در حالی است که این رقم در کل سال 2009 بالغ بر 21 نفر بوده است.

در بخش دیگر گزارش گفته شده است که علی رغم استفاده از روانشناسان در پایگاه های نظامی رژیم صهیونیستی برای تشخیص خودکشی سربازان و افسران اسرائیلی، مشکلات روانی این نظامیان حل نشده است و متخصصان در تشخیص بیماری های روانی این افراد ناموفق بوده اند.

کد مطلب 1113797

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