فتحی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: پژوهشگاه رویان از سال ۱۳۷۰ به همت کاظمی آشتیانی و سایر همکاران تأسیس شده و حدود ۳۵ سال است که در حوزه‌های مختلف علمی، پژوهشی و درمانی فعالیت می‌کند و تاکنون ۵۶ هزار نوزاد را به کشور و خانواده‌های ایرانی تقدیم کرده است.

وی افزود: از ابتدای تأسیس پژوهشگاه رویان، هدف اصلی این مجموعه حل مسئله ناباروری بود و به همین دلیل، نخستین بُعد درمانی پژوهشگاه رویان به حوزه ناباروری اختصاص داشت. پس از آن، موضوع سلول‌های بنیادی در رویان آغاز شد و پژوهش‌ها و تحقیقات در زمینه سلول‌های بنیادی و به دنبال آن، درمان‌های مبتنی بر سلول‌های بنیادی و سلول‌درمانی در این مجموعه توسعه پیدا کرد.

معاون آموزش پژوهشگاه رویان ادامه داد: در حال حاضر، پژوهشگاه رویان یک مرکز تخصصی درمان ناباروری و یک مرکز تخصصی سلول‌درمانی دارد و این مراکز در زمینه درمان‌های مرتبط با علوم تولیدمثل و علوم سلولی فعالیت می‌کنند.

فتحی گفت: در کنار این مراکز، پژوهشکده زیست‌فناوری نیز در اصفهان فعالیت دارد و موضوع تولد دو گوسفند شبیه‌سازی‌شده به نام «رویانا» در همین مجموعه اتفاق افتاد؛ اتفاقی که در عرصه جهانی برای کشور بسیار حائز اهمیت بود و در معرفی توانمندی‌های علمی جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری داشت.

وی با بیان اینکه پژوهشگاه رویان همچنان در سه حوزه تولیدمثل، سلول‌های بنیادی و زیست‌فناوری فعالیت می‌کند، اظهار کرد: این مجموعه در این سه حوزه همچنان پیگیر موضوعات روز دنیا و چالش‌های پزشکی و درمانی است و تلاش می‌کند متناسب با نیازهای روز جامعه و پیشرفت‌های علمی، فعالیت‌های پژوهشی و درمانی خود را توسعه دهد.

معاون آموزش پژوهشگاه رویان از تصویب راه‌اندازی مرکز حفظ باروری در این پژوهشگاه خبر داد و گفت: در هیئت‌رئیسه پژوهشگاه رویان مصوبه بسیار ارزشمندی برای تأسیس مرکز حفظ باروری داشته‌ایم و این مرکز به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد.

فتحی ادامه داد: پس از انقلاب، چنین مرکز فوق‌تخصصی در کشور نداشته‌ایم، اما راه‌اندازی این مرکز در پژوهشگاه رویان به تصویب رسیده و اقدامات مربوط به آن در حال انجام است. اگر این اتفاق به سرانجام برسد، خبر بسیار خوب و خوشایندی برای مردم خواهد بود.

وی درباره حوزه فعالیت مرکز حفظ باروری توضیح داد: موضوع حفظ باروری به‌ویژه در بیماران مبتلا به سرطان و بیماران صعب‌العلاج اهمیت زیادی دارد؛ چراکه برخی بیماری‌ها و درمان‌های مربوط به آنها می‌تواند باروری افراد را تحت تأثیر قرار دهد. این مرکز همچنین به متقاضیانی که به هر دلیلی ناچار هستند درمان ناباروری خود را به تعویق بیندازند، خدمات مرتبط با حفظ باروری ارائه خواهد کرد.

معاون آموزش پژوهشگاه رویان افزود: ایجاد بانک‌های تخصصی اسپرم، تخمک و جنین و همچنین نگهداری بافت‌های تناسلی از دیگر موضوعاتی است که این مرکز در آینده در دستور کار خواهد داشت و ان‌شاءالله مرکز حفظ باروری در این زمینه‌ها فعالیت خواهد کرد.

فتحی درباره پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری نیز گفت: در حال حاضر بیمه‌های پایه و تکمیلی، درصد قابل توجهی از هزینه‌های درمان ناباروری را تحت پوشش قرار می‌دهند و از این درمان حمایت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: هموطنان می‌توانند با استفاده از حمایت‌های بیمه‌ای در نظر گرفته‌شده، برای درمان ناباروری به مراکز مربوطه مراجعه کنند و روند درمان خود را پیگیری کنند.