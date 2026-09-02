فعال شدن آژیر خطر در منطقه جلیل علیا در اراضی اشغالی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جبهه داخلی رژیم اسرائیل اعلام کرد که به دلیل احتمال نفوذ یک پهپاد در آسمان منطقه، آژیرهای هشدار در شهرک «کفار یوفال» واقع در منطقه جلیل علیا و مناطق اطراف آن به صدا درآمده است.
گزارشها حاکی از آن است که این هشدار پس از رصد احتمالی یک پهپاد و احتمال ورود آن به حریم هوایی منطقه صادر شده است.
در همین حال، رسانههای عبری گزارش دادند که حزبالله با استفاده از پهپادهای انتحاری در پاسخ به جنایات رژیم اسرائیل ، شهرکهای شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار داده است.
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