دمای هوا در مازندران به 40 درجه نزدیک شد/ مردم مازندران خواستار تعطیلی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعات دریافتی از اداره کل هواشناسی مازندران حاکی است که ساری با 37 درجه سانتی گراد و دشت ناز با همین میزان دما به عنوان گرم ترین نقطه مازندران در روز جاری گزارش شده است.

این اداره کل همچنین از افزایش وزش باد و گرد و غبار در برخی نقاط استان خبر داده است. بر این اساس گرمای شدید هوا در روزهای آینده در استان مازندران رو به افزایش است.

از سویی مردم برخی شهرهای استان، کارمندان برخی ادارات دستگاه های اجرایی مازندران و برخی کارگران در تماسهایی با خبرنگار مهر خواستار تعطیلی ادارات و نهادهای مازندران در روزهای آتی شدند.

هم اکنون گرمای هوا در برخی شهرهای مازندران به حدی است که مردم این شهرها از صبح امروز تاکنون از خانه های خود بیرون نیامدند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران نیز با اذعان به تعطیلی روزهای آتی در استانهای همجوار گلستان و گیلان به خبرنگار مهر گفت: مازندران در روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل نبوده و تمامی فعالیتهای اداری در این دو استان جریان دارد.

هادی ابراهیمی افزود: خوشبختانه مشکلی حاد بر اثر گرما در مازندران گزارش نشده و تمامی نهادهای امدادی و خدماتی در حالت آماده باش برای خدمت رسانی به گردشگران در سواحل حضور دارند.

پس از مصوبه هیئت دولت مبنی بر تعطیلی 19 استان کشور در روزهای یکشنبه و دوشنبه 20 و 21 تیرماه 89 بر اثر گرمای هوا، استانداران استانهای خراسان شمالی، زنجان، گیلان و گلستان نیز تعطیلی روزهای یکشنبه و دوشنبه را در استانهای خود اعلام کردند.