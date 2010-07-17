جاسوسان اسرائیلی در اسرع وقت باید اعدام شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، سید حسن نصرالله اظهار داشت: جاسوسان اسرائیلی باید در اسرع وقت اعدام شوند.

وی در ادامه به افزایش شمار جاسوسان اسرائیلی در لبنان طی سال های گذشته هشدار داد. دبیر کل حزب الله لبنان ضمن انتقاد از دستگاه قضایی لبنان برخورد جدی تر نیروهای امنیتی با شبکه های جاسوسی رژیم صهیونیستی را خواستار شد.

سید حسن نصرالله با بیان این مطلب افزود: مهمترین هدف شبکه های جاسوسی اسرائیل ایجاد نفاق و دودستگی میان مردم و گروه های مختلف لبنان به ویژه جنبش های امل و حزب الله است.

وی در مورد جاسوسان بازداشت شده در شرکت مخابراتی "آلفا" گفت: اسرائیل بر هر چیزی که نام آن ارتباطات در لبنان است همچون تلفن همراه، بی سیم و اینترنت سیطره کامل دارند.

دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد: جاسوسان اسرائیلی در زمان جنگ 33 روزه خدمات مستقیمی به دشمن ارائه کردند و در سایه خدمات آنها اماکنی بمباران شد که قرار نبود توسط دشمن هدف قرار گیرد.

خاطرنشان می شود نیروهای امنیتی لبنان شب گذشته یک جاسوس دیگر که در بخش ارتباطی و مخابراتی لبنان فعالیت می کرده است را بازداشت کردند. این سومین جاسوسی است که طی ماه های گذشته توسط نیروهای امنیتی لبنان بازداشت شده اند. پیش از نیروهای امنیت لبنان "شربل قزی" و جاسوسی با نام مستعار "طارق.ر" را که در شرکت مخابراتی آلفا فعالیت می کرده اند دستگیر کرده است.