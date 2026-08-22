باند سارقان طلا در شهرستان دیلم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امید صابر شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هوشیاری مأموران، خودروی سارقان در مسیر گناوه به دیلم شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت.

وی افزود: این خودرو تا ایستگاه بازرسی شهید موسوی تعقیب شد و در نهایت متوقف شد.

فرمانده انتظامی دیلم خاطرنشان کرد: در این عملیات، چهار نفر دستگیر شدند که سه متهم اهل استان لرستان و یک متهم دیگر ساکن شهرستان ماهشهر هستند.

وی بیان کرد: سارقان اقدام به سرقت طلاجات از منزلی در بندر گناوه کرده بودند.

سرهنگ صابر تصریح کرد: طلاجات سرقتی در قالپاق چرخ عقب خودرو جاسازی شده بود که توسط مأموران کشف شد. متهمان همراه با خودروی توقیفی برای سیر مراحل قانونی به پلیس آگاهی دیلم تحویل داده شدند.