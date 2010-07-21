رئیس موزه هنرهای معاصر اهواز معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در این حکم انوشیروان بهرامی به عنوان دومین رئیس موزه هنرهای اهواز معرفی و از زحمات همایون قنواتی تقدیر به عمل آمد.

همایون قنواتی در این خصوص با اشاره به موفقیت هنرمندان خوزستانی به ویژه در زمینه هنرهای تجسمی شامل نقاشی و کاریکاتور افزود: خوزستان با ظرفیت بالای هنری می‌تواند گامهای خوبی را در هنر تجسمی بردارد و حضور دانشگاه هنری در خوزستان و موزه هنرهای معاصر به این ارتقا و توسعه دامن می‌زند.



قنواتی به اهمیت نقش موزه‌ها در زندگی شهری امروز اشاره و تصریح کرد: باتوجه به گرفتاریهای روزمره بشر وجود چنین فضاهایی با توجه به تاثیر بخشی همواره هنر بر خلق آدمی، می‌تواند تسکینی بر دغدغه‌های فکری جامعه بشری باشد.



وی تصریح کرد: دو سالن تئاتر یکی با گنجایش 800 نفر و دیگری به گنجایش 350 نفر از دیگر بخشهای موزه هنرهای معاصر بوده که به دلیل ادعاهای مالکیت شهرداری اهواز، هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.



قنواتی با اشاره به اینکه موزه هنرهای معاصر اهواز در سال گذشته 25 هزار بازدید کننده داشته است، اضافه کرد: در یک سال گذشته 12 نمایشگاه، سه ورک‌شاپ، دو نشست هنری، نمایشگاه مشترک کتاب و نمایشگاه مشترک در حوزه صنایع دستی با همکاری میراث فرهنگی در حوزه هنرهای چوبی برگزار شده و نخستین نمایشگاه فروش آثار نقاشی نیز از 24 خردادماه در محل موزه برگزار شده که تا کنون نیز ادامه دارد.



موزه هنرهای معاصر اهواز در فضای 5 هزار متر مربع که ساخت آن از سال 80 آغاز شده بود در خرداد ماه سال 88 کار خود را با مدیریت همایون قنواتی آغاز کرد.



موزه هنرهای معاصر اهواز فاز اول یک مجموعه فرهنگی ـ هنری شامل سالن سینما، نمایش و خانه هنرمندان بوده که تنها موزه هنرهای معاصر آن فعال است و سایر موارد در حال ساخت و ساز است.