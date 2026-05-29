به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، رویداد نمایشگاه «سرزمین خورشید» با نمایش آثار هنر مدرن از گنجینه موزه هنرهای معاصر اهواز، عکس‌های دیده‌نشده از جنگ رمضان و جنگ هشت‌ساله و عکس‌هایی از پشت صحنه فیلم‌های احمدرضا درویش به همت استانداری خوزستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و مرکز هنرهای تجسمی توسط موسسه «نشان» در محل این موزه هنرهای معاصر افتتاح می‌شود.

آثار این رویداد بر محوریت «جنگ رمضان»، «دفاع مقدس» و «هنر مدرن و رسانه» خواهد بود که در آن منتخبی از آثار هنرمندان برجسته هنرهای تجسمی کشوری در موزه‌های هنرهای معاصر اهواز، آبادان و خرمشهر به نمایش گذاشته می‌شود.

این نمایشگاه با همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری خوزستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و مرکز هنرهای تجسمی برگزار می شود. این نمایشگاه که با مشارکت گالری‌داران تهران و هنرمندان بومی برگزار می‌شود، اعلام رسمی بازگشت موزه هنرهای معاصر اهواز به چرخه فعالیت و بازیابی اعتماد جامعه هنری است؛ هنرمندانی که به دلیل یک دهه تعطیلی موزه، دچار گسست نسلی شده‌اند.

آثار راه‌یافته به نمایشگاه در این رویداد با داوری تیمی متشکل از فرزاد موسوی هنرمند طراح گرافیک، مریم حسینی و آذرنوش گیلانی از دانشگاه شهید چمران گلچین شده‌اند و شامل مجموعه‌ای از آثار هنری در کنار عکس‌های خاص و دیده نشده از دوران دفاع مقدس و فتح خرمشهر هستند. این آثار به طور همزمان در آبادان و خرمشهر اکران خواهند شد.

حسین براتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، راه‌اندازی مجدد موزه هنرهای معاصر اهواز را هم‌زمان با این رویداد، از اولویت‌های اصلی ارشاد برشمرد و تصریح کرد: پس از مدت‌های طولانی که این موزه تعطیل بود، اکنون بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده میان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار خوزستان، تمامی مسئولان محلی، استانی و وزارتخانه مصمم هستند تا این فضا را به چرخه فعالیت بازگردانند.

رونمایی از آثار منحصربه‌فرد برای اولین بار

ناصر چنانی معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان درباره برگزاری رویداد تجسمی «سرزمین خورشید» گفت: رویداد و نمایشگاه تجسمی «سرزمین خورشید» در ۳ بخش «جنگ رمضان»، «هشت سال دفاع مقدس» و «بخش هنر مدرن» در موزه هنرهای معاصر اهواز برگزار می‌شود. در این نمایشگاه همچنین، آثار ارزشمند هنرهای تجسمی، از جمله عکس‌های پشت‌صحنه فیلم سینمایی «سرزمین خورشید» اثر احمدرضا درویش، به نمایش درخواهد آمد.

وی با اشاره به ابعاد هنری این رویداد بیان کرد: «سرزمین خورشید» روزی کاملاً متفاوت و فاخر را در حوزه هنرهای تجسمی استان رقم خواهد زد. این نمایشگاه شامل آثار منتخبی از انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس است که به مناسبت «جنگ رمضان» و محوریت دفاع مقدس طراحی شده است. این رویداد پتانسیل تبدیل شدن به یکی از جریان‌سازترین رویدادهای هنری در سطح استان و کشور را دارد.

چنانی در پایان گفت: بسیاری از آثاری که در این نمایشگاه ارائه می‌شوند، بسیار ارزشمند و فاخر هستند و برخی از بخش‌های این رویداد برای اولین بار در سطح کشور در معرض دید عموم قرار می‌گیرند.