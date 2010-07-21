نوبت دوم مدارس به دارالقرآن ها اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، ابراهیم سحرخیز عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش و در جمع مسئولان استان یزد اظهار داشت: دارالقرآنها در نوبت دوم مدارس به منظور توسعه و گسترش فرهنگ قرآنی و عجین شدن هرچه بیشتر دانش آموزان با قرآن و مفاهیم قرآنی راه اندازی می شوند.
وی این اقدام را از مهمترین رویکردهای وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده برشمرد.
سحرخیز همچنین با اشاره به دیگر برنامه های وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده خاطرنشان کرد: سال تحصیلی 90 - 89 سال تجهیز و نوسازی مدارس خواهد بود و در همین راستا طرح تخریب و بازسازی مدارس قدیمی و فرسوده در لایحه پیشنهادی دولت مورد تاکید قرار گرفته است.
سحرخیز همچنین با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش توجه جدی به پژوهشسراها و گروههای آموزشی خواهد داشت، عنوان کرد: پژوهشسراها به کانونهای تخصصی برای انجمنهای علمی دانش آموزی تبدیل خواهد شد.
وی همچنین از اجرای طرح مجتمعهای آموزشی و پرورشی خبر داد و افزود: این طرح در راستای اجرای عدالت آموزشی و رفع مشکلات مدارس چند پایه و کم جمعیت روستایی اجرا می شود.
سحرخیز عنوان کرد: با اجرای این طرح علاوه بر نظارت مستمر، مدیریت مدارس روستایی تقویت خواهد شد.
استاندار یزد نیز در این نشست ضمن قدردانی از زحمات آموزش و پرورش استان یزد در یک ماهه گذشته به ویژه برگزاری کنکور سراسری، با اشاره به اهمیت و جایگاه عفاف و حجاب در جامعه، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه موجب مصونیت افراد به ویژه بانوان و دختران جامعه خواهد بود.
محمدرضا فلاح زاده با تشریح بخشی از سیره و سنت حضرت زهرا (س)عنوان کرد: آنچه در این زمینه مهم است هزینه نیست بلکه باید به نتیجه و خروجی کار توجه ویژه شود.
وی بر ضرورت اجرای برنامههای فرهنگسازی حجاب و عفاف به طور مستمر، گنجاندن مسئله حجاب در متون درسی، مشارکت خانوادهها، توجه به نقش الگویی معلمان و مشارکت دانش آموزان و معلمان در تدوین و اجرای این طرح تاکید کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد نیز در این جلسه با اشاره به سیاست وزارت آموزش و پرورش و اجرای طرح مجتمعهای آموزشی و پرورشی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود 47 مجتمع آموزشی و پرورشی در استان راه اندازی شود.
محمدرضا باغستانی با بیان گزارشی از عملکرد یک ماهه گذشته آموزش و پرورش استان یزد، کسب مقامهای دانش آموزان در مسابقات کشوری، اذان، هنرهای تجسمی هنرستانها، المپیاد نانو فناوری و .. را از جمله موفقیت دانش آموزان استان در این مدت برشمرد.
در این مراسم همچنین از فعالیتهای کمیته هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان تجلیل شد.
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