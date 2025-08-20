به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی در حاشیه سیوهشتمین اجلاس مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور که با شعار «کیفیت و عدالت آموزشی و تربیتی برای ایران؛ برای مدرسه» برگزار شد، در جمع خبرنگاران به تشریح محورهای این اجلاس و دستاوردهای آموزشی استان پرداخت.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اهداف اصلی اجلاس گفت: تمرکز امسال بر توسعه عدالت آموزشی و پرورشی است که با دو رویکرد مهم دنبال میشود؛ نخست ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی و دوم محرومیتزدایی از مناطق کمبرخوردار. این اجلاس فرصتی برای ارتقای همدلی ملی، تبادل نظر و برنامهریزی برای آینده آموزش و پرورش کشور به شمار میرود.
هاشمی افزود: تمام تلاش ما این است که سال تحصیلی جدید را برای دانشآموزان بدون هیچ دغدغهای آغاز کنیم. خانوادهها مطمئن باشند که آموزش و پرورش استان با مدیریت توانمند و برنامهریزی دقیق، آمادگی کامل برای استقبال از دانشآموزان دارد.
استاندار خراسان جنوبی گفت: خوشبختانه در سال گذشته نیز موفقیتهای خوبی در جشنوارهها و رقابتهای علمی به دست آمد که مرهون تلاش فرهنگیان و همراهی خانوادههاست.
وی در ادامه به اقدامات گسترده در حوزه توسعه فضای آموزشی اشاره کرد و گفت: با مشارکت دولت و مردم، ۱۱۰ پروژه آموزشی شامل بیش از ۴۳۰ کلاس درس در دست اجراست که بسیاری از آنها برای سال تحصیلی جدید آماده بهرهبرداری در سال تحصیلی جدید خواهند شد. این روند، گامی مهم در جهت تحقق عدالت آموزشی است.
هاشمی با بیان اینکه توجه به آموزش، نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد، تصریح کرد: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیازمند همکاری مدرسه، خانواده و جامعه است.
استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: خوشبختانه در خراسان جنوبی به دلیل پایبندی فرهنگی و مذهبی مردم، نگرانیها در این حوزه کمتر است، اما همچنان تلاش برای مصون نگه داشتن دانشآموزان از آسیبها باید با جدیت دنبال شود.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود، به موفقیتهای علمی دانشآموزان استان اشاره کرد و خبر داد: برای نخستین بار، هومن عظیمینیا، دانشآموز توانمند شهرستان قاین موفق شد دو مدال طلای المپیاد نانو را کسب کند و در جمع هشت نفر برتر تیم ملی ایران قرار گیرد که این افتخار ارزشمند مایه مباهات جامعه فرهنگی استان و نشاندهنده استعدادهای درخشان فرزندان این سرزمین است.
استاندار خراسان جنوبی در پایان با تبریک این دستاورد بزرگ به خانوادهها و فرهنگیان، خاطرنشان کرد: موفقیتهای دانشآموزان، سرمایهای ارزشمند برای آینده کشور است و ما وظیفه داریم با حمایت همهجانبه، مسیر رشد و شکوفایی آنان را هموار کنیم.
نظر شما