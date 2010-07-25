جهان آینده جهان فرهنگ است / انسان حیوانی مولف و کتابگراست

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشایی دبیر کمیسیون فرهنگی دولت دیشب در نخستین جشن "لوح و قلم" گفت: همه ارزش های انسانی در سایه معرفت میسر می‌شود و اصل و اساس حقیقت انسان معرفت است. بدون علم و معرفت جایگاه انسانی قابل فهم نیست و اگر معرفت نباشد امکان سلوک انسان به سطوح بالاتر و تحقق حکت آفرینش محقق نمی شود.

وی ادامه داد: پیشرفت بشر در سایه شناخت جهان میسر است و علم و دانش این امکان را ایجاد می کند که انسان برخورداری خود را از جهان هستی افزایش دهد. بدون علم بشر رشد نمی کند و تمدن و مدنیت در سایه برخورداری از علم میسر می شود. این علم که نقش بی بدیل آن عیان است بیشترین دین را به کتاب دارد. هر بخشی از علم در گذر تاریخی سوار بر شانه بخش قبلی است و این کتاب و کتابت است که علم را در تاریخ صیانت کرده است.

دبیر کمیسیون فرهنگی دولت تاکید کرد: هیچ پدیده ای همچون کتاب حافظ علم نبوده است. امروز با وجود بروز رسانه های متنوع ولی بازهم نقش کتاب در ثبت و ضبط علم بی بدیل است. اگر در طول تاریخ همه علم توسط کتاب ثبت و کتابها هم حفظ شده بود الان علم امروز 50 سال جلوتر از وضعیت فعلی بود.

مشایی افزود: هرآنچه امروز بدست آمده مدیون کتاب است و رسانه های دیگر گرچه در توسعه دانش و انتقال آن موثر بوده اند ولی کتاب در حفاظت و صیانت علم اثر بی بدیل داشته است. شاید امروز شکل کتاب تغییر کرده و ما با کتابهای الکترونیک هم روبه رو هستیم ولی باز ماهیت کتاب پابرجاست.

رئیس دفتر ریاست جمهوری دلیل دیگری که اهمیت کتاب را مورد تاکید قرار می دهد ارائه معجزه خاتمیت در قالب کتاب دانست و توضیح داد: در سیر تحولات ادیان آسمانی که مبتنی بر وحی هستند می بینیم که دین خاتم ارتباط مستقیم با کتاب دارد و معجزه خاتم کتاب است. کتاب مهم تر از زنده کردن مردگان در مقام اعجاز است. این معجزه از آن جنس معجزه نیست که برای همه طبقات اثر یکدست داشته باشد و متناسب با بهره مندی هر فرد از معرفت و علم درجه فهم از آن بالا می رود و همین وابستگی به عنصر علم تضمین کننده دائمی این اعجاز است.اگر کتاب نبود و دستورالعمل همیشگی دین به کتابت نمی رسید قابلیت حفظ نداشت.

وی درباره تفاوت کتاب با دیگر رسانه ها تشریح کرد: کتاب مانند دیگر رسانه ها خود را به مخاطب تحمیل نمی کند و مخاطب خود به سراغ آن می رود. دیگر رسانه ها به دلیل اثرگذاری لحظه ای قدرت ارائه همیشگی ندارند ولی کتاب همواره خود را در معرض قضاوت قرار می دهد. نوشتن جسارت می خواهد که این جسارت در رسانه کتاب لازم است. فرهنگ مبتنی بر فرهنگ است و بدون کتابت فرهنگ شکل نمی گیرد. هنر هم مدیون کتابت است. علم جدید مدیون کتابت است. تمدن بدون کتابت شکل نمی گیرد. جامعه ای که کتاب درآن جایگاه و احترام نداشته نباشد انتظار تعالی از آن قریب به دهن نیست.

مشایی با اشاره به اینکه در تعریف انسان عباراتی چون انسان حیوانان ناطق است و ... بارها و بارها به کار رفته است عنوان کرد: من گفته ام که دست بردارید از مقایسه انسان با حیوان به معنای تنزل یافته آن. انسان را با مقام اعلی مقایسه کنید. خدا از روح خود در انسان دمید و انسان می تواند به آن مقام برسد. ولی اگر بخواهم من هم انسان را مانند دیگران تعریف کنم می گویم انسان حیوانی مولف و کتابگراست.

دبیر کمیسیون فرهنگی دولت تشرح کرد: وظیفه هر دولتی است که برای توسعه مطالعه بکوشد گرچه میزان مطالعه در شأن تالیف اثر ندارد ولی در توسعه موثر است. توسعه مطالعه پشتیبانی علم از طریق کتابت است. دولت باید در برنامه اش جدی به مطالعه توجه کند. وقتی دولتی اولویت خود را فرهنگ و هنر معرفی می کند باید در بالاترین سطح روی کتاب و کتابت تمرکز کند و تشکیل کارگروه کتاب در دولت نشانه همین است.

وی در بخش دیگر صحبتهایش با اعلام اینکه وجود برخی کتابهای ناصواب در برابر عده کتابهای خوب ناچیز است تشریح کرد: اگر جامعه ارزش های فرهنگی را باور کند و لغزش نداشته باشد می تواند حوزه کتاب را باز کند که امکان تضارب آرا و اندیشه ورزی فراهم شود آنگاه هر کتابی که پیام استوارتر و جاذبه بیشتری داشته باشد اثرگذارتر خواهد شد.

مشایی تاکید کرد: جریان نشر مانند جریان رودی است که آرام به پیش می رود ولی اگر مانعی پیش روی آن قرار گیرد می بینیم چگونه به خروش درمی آید و چه قدرتی دارد. ما در جریان کتاب و کتابت باید نگاه بین المللی داشته باشیم. جهان آینده جهان فرهنگ است. انسان آینده دست از رقابت اقتصادی خواهد شست چراکه سرعت انتقال اطلاعات آنها را به هم نزدیک می کند و در نزدیکی ها چالش ها کم می شود زیرا برای چالش فاصله و توهم لازم است ولی در جوهره انسانی تزاحم وجود ندارد. در نزدیکی انسانها به هم برخوردها کم می شود و به نسبت این نزدیکی امکان مفاهمه بیشتر می شود پس ما باید در چنین جهانی حرف برای گفتن بیشتر داشته باشیم.

به گزارش مهر ، رئیس دفتر ریاست جمهوری در پایان گفت: روند ترجمه در کشور ما سرعت بالایی دارد که نباید جلو آن را گرفت. تبادل اندیشه مقدس است و موضع گیری در برابر تعامل اندیشه ها شدنی نیست ولی در این تبادل فرهنگی ما کم گفته ایم. انفعال و ایستایی و فرار از مواجهه فرهنگی با دنیا از ملت بزرگ و با سابقه فرهنگی چون ایران بعید است. باید زایش علم و فرهنگ بیشتر باشد و آن را به جهان عرضه کنیم.