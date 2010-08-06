سالانه 15 هزار کانتینر سیگار قاچاق به ایران وارد می شود

دکتر محمدرضا معدنی با اشاره به ماده 5 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، به خبرنگار مهر گفت: طبق قانون استفاده از تصاویر هشدار دهنده بر روی پاکتهای سیگار الزامی است اما شرکت دخانیات همکاری لازم را ندارد.

این در حالی است که براساس آیین نامه قانون مبارزه با دخانیات، برچسب هشدار دهنده روی جلد سیگارها هر 6 ماه یکبار باید تغییر کند.

معدنی گفت: از سال 86 تا کنون تنها از یک تصویر هشدار دهنده بر روی جلد سیگارهای تولید داخل استفاده شده است.

وی به ادعای مدیرعامل سابق شرکت دخانیات اشاره کرد که گفته بود این تصاویر باعث شده مصرف سیگارهای تولید داخل کاهش پیدا کند و افراد سیگاری به سمت سیگارهای قاچاق بروند.

دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات ادامه داد: بررسیها و نظرسنجی ها نشان می دهد این تصاویر باعث ترک سیگار درصدی از افراد مصرف کننده مواددخانی در جامعه شده است.

وی با اشاره به وجود 4 هزار نوع ماده خطرناک و سمی در سیگار، افزود: آمونیاک، نیکل، نیکوتین، نیتریت، قطران، نیکل، آرسنیک، کزول، بنزوپیرن و... از جمله مواد خطرناک و سرطان زایی هستند که در سیگار وجود دارد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، کارگروه مشترک بین وزارت بهداشت و شرکت دخانیات دو تصویر جدید برای درج روی پاکت سیگارها پیشنهاد داده که با تصویب نهایی یکی از آنها این برچسب جدید بر روی پاکت سیگارهای تولید داخل و سیگارهای وارداتی مجاز درج خواهد شد.

معدنی با اشاره به تدوین و تعریف 6 پروتکل برای کنترل قاچاق سیگار در کشور، افزود: این پروتکل را به همه سازمانها فرستاده ایم و معتقدیم که می توان از ورود 15 هزار کانتینر سیگار قاچاق در سال به کشور جلوگیری کرد.