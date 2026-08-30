امام جمعه میانه: رفع مشکلات مردم عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدسعید رشادی صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز کارمند با تبریک هفته دولت، اظهار کرد: در فرهنگ دینی، ایمان و عمل صالح جایگاه ویژهای دارد و خدمت به مردم نیز یکی از جلوههای روشن عمل صالح به شمار میرود.
وی افزود: مسئولیت در نظام اسلامی فرصتی برای خدمتگزاری است و مسئولان باید با هدف رضایت الهی در مسیر حل مشکلات مردم گام بردارند، چرا که خدمت به مردم زمانی ارزشمند است که بدون چشمداشت و با نیت خالصانه انجام شود.
امام جمعه میانه ادامه داد: رفع گرفتاری و مشکل مردم عبادت است، اما اگر فردی در قبال خدمت خود انتظار دریافت منفعت شخصی داشته باشد، از مسیر صحیح خدمت فاصله میگیرد.
تلاش شبانهروزی کارگزاران در شرایط دشوار
رشادی با اشاره به شرایط کشور و مسئولیت سنگین دولت و دستگاههای اجرایی اظهار کرد: کشور طی سالهای اخیر دستاوردهای قابل توجهی داشته و کارگزاران در شرایط دشوار، بهویژه در دوران جنگ، مسئولیت سنگینی برای اداره امور و تأمین نیازهای مردم بر عهده داشتهاند.
وی گفت: اینکه با وجود شرایط جنگی و فشارهای موجود، کمبود جدی در کالاهای اساسی ایجاد نشد و مردم توانستند امور روزمره زندگی خود را ادامه دهند، نتیجه تلاش شبانهروزی مسئولان و مجموعههای مختلف کشور است و این اقدامات شایسته قدردانی است.
امام جمعه میانه همچنین بر ضرورت مقابله با عوامل اخلال در اقتصاد تأکید کرد و افزود: برخی اقدامات با ایجاد اختلال در بازار و اقتصاد کشور، فشار بیشتری بر مردم وارد میکند که باید با آنها برخورد شود.
ضرورت مقابله با گرانیهای مصنوعی
رشادی با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها خاطرنشان کرد: گرانیهای مصنوعی و اقداماتی که با هدف ایجاد التهاب در بازار صورت میگیرد، نیازمند نظارت و مدیریت جدی است و دستگاههای مسئول باید در این زمینه وظایف خود را با جدیت دنبال کنند.
وی همچنین با اشاره به فشارها و برنامههای دشمن علیه کشور اظهار کرد: دشمن در سالهای اخیر برنامههای مختلفی را برای ایجاد مشکل در کشور دنبال کرده، اما بسیاری از این نقشهها با مقاومت و ایستادگی مردم و مسئولان به نتیجه نرسیده است.
امام جمعه میانه تأکید کرد: حفظ انسجام و وحدت در شرایط کنونی اهمیت زیادی دارد و باید در کنار مقاومت، برای خدمترسانی بهتر به مردم و حل مشکلات جامعه تلاش شود.
رشادی در پایان گفت: مسئولان باید با روحیه جهادی، حضور مستمر در میدان و احساس مسئولیت، برای رفع مشکلات مردم و پیشبرد امور کشور تلاش کنند و خدمت به مردم را یک وظیفه الهی و اجتماعی بدانند.
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