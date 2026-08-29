به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه همزمان با ششمین روز از هفته دولت و با حضور میرمحمد غراوی معاون عمرانی استاندار گیلان، مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی شهرداری بندر مرزی آستارا به بهره‌برداری رسید و بخشی از طرح‌های خدماتی و زیرساختی این شهرداری وارد مدار بهره‌برداری شد.

در این آیین، پروژه‌های عمرانی شامل ایستگاه ورزش صبحگاهی خزر آستارا، پارک فرشتگان منیاب، طرح جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی، آسفالت معابر شهری و بافت فرسوده و همچنین نورپردازی میدان اصلی شهر افتتاح شد؛ طرح‌هایی که به گفته مسئولان شهری با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه زیرساخت‌های شهری اجرا شده‌اند.

میثم الوان‌پور در این مراسم با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: ایجاد ایستگاه ورزش همگانی یکی از مطالبات جدی شهروندان بود و شهرداری تلاش کرد این فضا را به‌گونه‌ای طراحی کند که برای تمامی گروه‌های سنی قابل استفاده باشد.

شهردار آستارا افزود: توسعه فضاهای ورزشی در سطح شهر، به‌ویژه در مناطق ساحلی، از اولویت‌های مدیریت شهری است و این ایستگاه می‌تواند به افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی و ارتقای کیفیت زندگی کمک کند.

محمود قاسم‌نژاد رئیس هیئت ورزش‌های همگانی گیلان نیز در این مراسم با قدردانی از شهرداری آستارا برای اجرای پروژه ایستگاه ورزش همگانی، اظهار کرد: توسعه فضاهای ورزشی عمومی یکی از مهم‌ترین رویکردهای هیئت در سال‌های اخیر بوده و افتتاح این ایستگاه می‌تواند نقش مؤثری در گسترش فعالیت‌های ورزشی صبحگاهی و افزایش مشارکت شهروندان در ورزش‌های همگانی داشته باشد.

وی افزود: آستارا به دلیل موقعیت ساحلی و گردشگری، ظرفیت ویژه‌ای برای تبدیل‌شدن به یکی از محورهای اصلی ورزش همگانی در استان دارد و ایجاد چنین فضاهایی می‌تواند به ارتقای سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی کمک کند.

قاسم‌نژاد با تشریح برنامه‌های هیئت ورزش‌های همگانی گیلان گفت: هدف ما توسعه زیرساخت‌های ورزشی قابل دسترس برای عموم مردم، افزایش تعداد ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی، برگزاری برنامه‌های منظم آموزشی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های ورزشی خانوادگی در سطح استان است.

وی تأکید کرد: هیئت ورزش های همگانی در تلاش است با همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، فضاهای ورزشی ارزان‌قیمت و در دسترس را در شهرها و روستاهای گیلان گسترش دهد تا ورزش همگانی به یک فرهنگ پایدار در استان تبدیل شود.