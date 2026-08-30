به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مظلومیان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور با اعلام این خبر، با اشاره به ظرفیت‌های نظام آموزشی دانشگاه پیام‌نور اظهار داشت: نظام آموزشی ترکیبی این دانشگاه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزش حضوری، غیرحضوری و الکترونیکی، امکان تحصیل را برای داوطلبان در نقاط مختلف کشور فراهم کرده است.

وی انعطاف‌پذیری نظام آموزشی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی را از جمله ظرفیت‌های دانشگاه پیام‌نور عنوان کرد و افزود: این ویژگی‌ها در کنار گستردگی مراکز و واحدهای دانشگاه، زمینه استقبال متقاضیان از ادامه تحصیل در این دانشگاه را فراهم کرده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام‌نور با اشاره به استقبال متقاضیان از دوره‌های تحصیلات تکمیلی گفت: دانشگاه پیام‌نور با هدف توسعه هدفمند رشته‌های تحصیلات تکمیلی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای ادامه تحصیل داوطلبان، نسبت به افزایش رشته‌محل‌های مقطع کارشناسی ارشد اقدام کرده است.

مظلومیان افزود: در سال جاری ۱۲۴ رشته‌محل جدید کارشناسی ارشد به مجموعه رشته‌محل‌های دانشگاه پیام‌نور افزوده شده که نسبت به سال گذشته، رشد بیش از ۱۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش، گامی مهم در راستای توسعه ظرفیت‌های تحصیلات تکمیلی و پاسخگویی به تقاضای داوطلبان در نقاط مختلف کشور است.

وی ادامه داد: گستردگی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام‌نور، امکان انتخاب رشته متناسب با محل زندگی، فراهم بودن امکان تحصیل همزمان با اشتغال، امکان تغییر محل آزمون و بهره‌مندی از ظرفیت مهمانی در چارچوب ضوابط دانشگاه، از جمله ظرفیت‌هایی است که انعطاف‌پذیری بیشتری را در مسیر تحصیل دانشجویان فراهم می‌کند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام‌نور از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد خواست با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته، رشته‌محل‌های جدید این دانشگاه را به دقت بررسی کرده و این فرصت‌های جدید را در انتخاب‌های خود مدنظر قرار دهند.

مظلومیان همچنین از تلاش و پیگیری مستمر اداره‌کل برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه، رؤسا و مدیران استان‌ها، مراکز و واحدها و مجموعه‌های آموزشی و روابط عمومی دانشگاه در راستای ایجاد و توسعه این ظرفیت‌ها و اطلاع رسانی آن ها قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد توسعه رشته‌محل‌های تحصیلات تکمیلی، زمینه افزایش فرصت‌های آموزشی و پاسخگویی هرچه بیشتر به نیاز داوطلبان در سراسر کشور را فراهم کند.