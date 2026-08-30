قیمت بذر گندم و جو در لرستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ندا محمدیپور در سخنانی، اظهار داشت: در پی بررسی و تصویب هزینههای تبعی تولید بذر در کمیته فنی بذر کشور، حداکثر قیمت فروش بذر گندم و جو برای سال زراعی ۴۰۶-۱۴۰۵ تعیین و ابلاغ شده است.
وی افزود: بر اساس قیمتهای ابلاغی، قیمت هر کیلوگرم بذر گندم نان گواهیشده آبی و دیم ۷۲ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم بذر گندم دوروم گواهیشده آبی و دیم ۷۵ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است.
مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: همچنین قیمت هر کیلوگرم بذر جو گواهیشده آبی و دیم ۷۲ هزار تومان اعلام شده است.
محمدیپور با اشاره به سیاست حمایتی در راستای توسعه مصرف بذر گواهیشده استاندارد، گفت: کشاورزان خریدار و مصرفکننده بذر گندم و جو در طبقات پرورشی سه، مادری و گواهیشده ارقام دیم، بهازای هر کیلوگرم بذر خریداریشده ۵ هزار تومان یارانه دریافت میکنند.
وی تصریح کرد: پرداخت این یارانه پس از ارائه مستندات مربوط به توزیع بذر و تأمین اعتبار، بهصورت مستقیم بهحساب کشاورزان انجام خواهد شد؛ بنابراین لازم است شماره شبای کشاورزان بادقت ثبت و احصا شود.
مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق این طرح، عنوان کرد: باتوجهبه نخستین سال اجرای پرداخت این یارانه، موضوع باید به طور کامل توسط مدیریتها و مراکز خدمات جهاد کشاورزی و شرکتهای تولیدکننده بذر به کشاورزان اطلاعرسانی شود.
محمدیپور، بیان کرد: فروش بذر گندم و جو ارقام آبی در طبقات مختلف، مطابق قیمتهای ابلاغی و بر مبنای قیمت تمامشده انجام میشود و مشمول پرداخت یارانه به کشاورز نیست.
وی تصریح کرد: توسعه مصرف بذور استاندارد و گواهیشده نقش مهمی در ارتقای کیفیت تولید، افزایش عملکرد مزارع و پایداری تولید محصولات زراعی دارد و اطلاعرسانی و نظارت بر روند تأمین و توزیع بذر در استان با جدیت دنبال خواهد شد.
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