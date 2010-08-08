راهیابی فاطمه چالاکی به فینال / فداکار و سلطانیان برنز گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته قهرمانی جوانان و امید آسیا امروز یکشنبه در هنگ کنگ به اتمام می رسد. در آخرین روز این مسابقات کاراته کاهای رده سنی زیر 21 سال به مصاف رقبای خود رفتند. در وزن 53- کیلوگرم دختران فاطمه چالاکی در دور اول حریف تایوانی را 10 بر 4 شکست داد. وی در دور دوم 3 بر یک نماینده چین را از پیش رو برداشت و در مبارزه سوم خود در دیدار با نماینده ژاپن در وقت قانونی به تساوی رسید و در وقت اضافه با مبارزه ای خوب و اداره مبارزه یک بر صفر به پیروزی رسید و راهی فینال این وزن شد. وی در دیدار نهایی با حریفی از قزاقستان روبرو می شود.

در وزن 78+ پسران علی فداکار در دور اول با نتیجه 5 بر 2 مقابل حریف ژاپنی شکست خورد و به جدول بازنده ها راه پیدا کرد. او در این مرحله نماینده امارات را 7 بر صفر شکست داد و مدال برنز این وزن را به خود اختصاص داد.

در وزن 55- کیلوگرم پسران رضا روشن به دلیل حاضر نشدن حریف عراقی در دور اول برنده اعلام شد اما در دور دوم م10 بر 5 به حریف اردنی مبارزه را واگذار کرد و راهی جدول بازنده ها شد، وی در مبارزه با حریف قزاقستانی با نتیجه 8 بر صفر مغلوب شد تا از دست یابی به مدال برنز باز بماند.

در وزن 78- کیلوگرم پسران پیمان سلطانیان در دور اول 8 بر صفر تایلند را برد در دور دوم 6 بر 3 تایوان را شکست داد و در دور سوم 4 بر یک به حریف اردنی باخت و راهی جدول بازنده ها شد. وی برای کسب مدال برنز حریفی از ماکائو را با نتیجه 5 بر 2 شکست داد و به مدال برنز رسید.

تیم ملی کاراته ایران در پایان روز سوم این مسابقات با کسب 11 مدال طلا ، 6 مدال نقره و 3 مدال برنز در صدر جدول توزیع مدالها قرار دارد. ژاپن با 8 مدال طلا در رده دوم قرار گرفت. ویتنام و مالزی دو مدال طلای کسب کرده اند.