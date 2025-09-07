  1. استانها
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

طلای یلدا و برنز ماهان در رقابت‌های قهرمانی کاراته آسیا

همدان- رئیس هیئت کاراته استان همدان گفت: در رقابت‌های قهرمانی کاراته آسیا، بانوی همدانی یلدا نقی‌بیرانوند بر سکوی قهرمانی ایستاد و ماهان میرزایی مدال برنز را به دست آورد.

مهدی وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج درخشان کاراته‌کاهای استان همدان در مسابقات قهرمانی رده‌های پایه آسیا اظهار کرد: تیم ملی ایران در رقابت‌های زیر ۲۱ سال موفق به کسب ۴ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز شد که سهم همدان از این افتخارات یک طلا و یک برنز بود.

وی افزود: در وزن منفی ۵۰ کیلوگرم بانوان، یلدا نقی‌بیرانوند با پیروزی ۶ بر یک برابر ماهارجان از نپال راهی نیمه‌نهایی شد، سپس با نتیجه ۵ بر یک اماندا دای از اندونزی را شکست داد و در فینال نیز ۵ بر صفر بر یو چان از چین تایپه غلبه کرد تا مدال طلای این وزن را به گردن بیاویزد.

وفایی ادامه داد: در بخش آقایان و وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم، ماهان میرزایی در نخستین مبارزه ۹ بر صفر لیانگ از چین را شکست داد، اما در نیمه‌نهایی ۷ بر صفر از ژاکسیلوک قزاقستان شکست خورد. او در دیدار رده‌بندی با برتری ۷ بر ۳ برابر القاید از عربستان، مدال برنز آسیا را به کارنامه خود افزود.

رئیس هیئت کاراته همدان ضمن تبریک این موفقیت‌ها به جامعه ورزشی استان گفت: این نتایج بیانگر ظرفیت بالای کاراته‌کاهای همدانی در سطح قاره و نتیجه تلاش مستمر مربیان و ورزشکاران است.

