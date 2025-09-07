مهدی وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج درخشان کاراته‌کاهای استان همدان در مسابقات قهرمانی رده‌های پایه آسیا اظهار کرد: تیم ملی ایران در رقابت‌های زیر ۲۱ سال موفق به کسب ۴ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز شد که سهم همدان از این افتخارات یک طلا و یک برنز بود.

وی افزود: در وزن منفی ۵۰ کیلوگرم بانوان، یلدا نقی‌بیرانوند با پیروزی ۶ بر یک برابر ماهارجان از نپال راهی نیمه‌نهایی شد، سپس با نتیجه ۵ بر یک اماندا دای از اندونزی را شکست داد و در فینال نیز ۵ بر صفر بر یو چان از چین تایپه غلبه کرد تا مدال طلای این وزن را به گردن بیاویزد.

وفایی ادامه داد: در بخش آقایان و وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم، ماهان میرزایی در نخستین مبارزه ۹ بر صفر لیانگ از چین را شکست داد، اما در نیمه‌نهایی ۷ بر صفر از ژاکسیلوک قزاقستان شکست خورد. او در دیدار رده‌بندی با برتری ۷ بر ۳ برابر القاید از عربستان، مدال برنز آسیا را به کارنامه خود افزود.

رئیس هیئت کاراته همدان ضمن تبریک این موفقیت‌ها به جامعه ورزشی استان گفت: این نتایج بیانگر ظرفیت بالای کاراته‌کاهای همدانی در سطح قاره و نتیجه تلاش مستمر مربیان و ورزشکاران است.