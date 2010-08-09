ستاد مهر شهرداری تهران از 24 مرداد تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: مطابق هر سال پیش بینی می شود امسال هم از نیمه دوم شهریورماه تعداد سفرهای شهری و در پی آن ترافیک شهر تهران افزایش یابد، به همین دلیل طبق سالهای گذشته معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اقدام به تشکیل ستاد مهر کرده است.

وی تصریح کرد: ستاد مهر رمضان با حضور دستگاههای مرتبط با مدیریت شهری مانند راهنمایی و رانندگی، آموزش و پرورش، معاونت خدمات شهری، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، آتش نشانی و اورژانس تشکیل می شود و 24 مرداد اولین جلسه این ستاد در معاونت حمل و نقل و ترافیک برگزار می شود.

تشکری هاشمی با بیان آنکه این ستاد با هدف ایجاد هماهنگیهای لازم جهت ارایه خدمات مناسب در نیمه دوم شهریور و نیمه اول مهرماه فعالیت می کند، افزود: بر اساس رویکردهای اصلی ستاد مهر، پیش از آغاز مهرماه تجهیزات حمل و نقل عمومی با حداکثر توان آماده خدمات رسانی می شود.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: در بخش مترو با توجه به آماده شدن چند ایستگاه جدید و همچنین اقدام واگن سازی تهران نسبت به آماده سازی واگن هایی که به صورت CKD به ایران رسیده اقدام می کنند، امیدواریم تا مهرماه شاهد بهبود خدمات رسانی در مترو باشیم و تمام تلاش خود را می کنیم که مترو مهرماه امسال با حداکثر ظرفیت به شهروندان خدمات رسانی کند.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود با راه اندازی ایستگاههای جدید مترو در خط 4 و همچنین خدمات رسانی در سایر خطوط با تمام ظرفیت در مهرماه بتوانیم به رکورد جابه جایی 2 میلیون نفر در روز با مترو برسیم.

تشکری هاشمی تاکید کرد: در خط 5 مترو تهران نیز با ورود چند قطار جدید امید است در مهرماه شاهد کاهش سرفاصله حرکت قطارها و همچنین افزایش تعداد قطارهای سریع السیر باشیم.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: در بخش اتوبوسرانی نیز فعالیتهای مختلفی برای آماده سازی ناوگان در حال اجراست تا ضمن آماده سازی اتوبوس هایی که به دلیل نقص فنی در حال حاضر از چرخه فعالیت خارج هستند در سایر اتوبوسها نیز تعمیرات مورد نیاز صورت گیرد.

وی افزود: پیش بینی می شود اتوبوسرانی شهر تهران نیز با 100 درصد آمادگی و ناوگان خود بتواند 5/4 میلیون جابه جایی در روز را هنگام بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی داشته باشد.

تشکری گفت: خطوط 4 و 7 اتوبوس های تندرو نیز تا مهرماه کاملا تکمیل شده که امیدواریم این خطوط نیز بتوانند در تحت پوشش قرار دادن بخش زیادی از سفرهای شهری در مهرماه نقش به سزایی داشته باشند.

وی همچنین در مورد نحوه خدمات رسانی تاکسیرانی در مهرماه گفت: تاکسیرانی تهران نیز در مهرماه با تمام ظرفیت و ناوگان خود به شهروندان خدمات رسانی خواهد کرد که برای آماده سازی ناوگان تاکسیرانی نیز اقدامات گوناگونی در دستور کار قرر دارد و همچنین امسال تاکسیرانی مانند سالهای گذشته آمادگی آن را دارد که به طور کامل سرویس مدارس را تحت پوشش قرار دهد.

معاون شهردار تهران در ادامه ایمنی معابر به خصوص ایمن سازی اطراف مدارس را از دیگر اقدامات در در دستور کار دانست، تا با شروع ماه رمضان و آغاز سال تحصیلی جدید شهروندان با کمترین مشکل مواجه و سفرهایی ایمن داشته باشند.

تشکری هاشمی روانی ترافیک در مهرماه را وابسته به همکاری شهروندان تهرانی دانست و گفت: یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش ترافیک مهرماه این است که شهروندان تهرانی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند و تا حد ممکن از آوردن خودروهای شخصی به سطح شهر و سفرهای غیر ضروری به خصوص در ساعات اوج ترافیک خودداری کنند.