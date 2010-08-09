لزوم اصلاح سایت دفع زباله سجزی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، احمد رضا لاهیجان زاده روز دوشنبه در دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان اصفهان افزود:‌ بوی نامطبوعی از این محل تا نزدیک فرودگاه نیز ادامه دارد لذا باید نسبت به اصلاح این نقطه اقدام کرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات جدید دانشگاه علوم پزشکی برای دفع زباله‌های بیمارستانی اظهار داشت: ‌اقدام بزرگی که اکنون توسط این دانشگاه در حال انجام شدن است چنانچه تا سه ماه آینده کلیه مراکز درمانی زیر نظر این دانشگاه به دستگاه بی‌خطر سازی زباله‌های بیمارستانی مجهز خواهند شد.

لاهیجان زاده ادامه داد: انتظار می‌رود تا سایر مراکز درمانی خصوصی نیز با تجهیز به این دستگاه در حفظ و ارتقای سلامت مردم نقش بزرگی را ایفا نمایند.

به گزارش مهر در بخش دیگری از این جلسه معاون عمرانی فرمانداری نیز گفت: ‌برخی از مصوبات این کارگروه همچنان بر روی زمین مانده که باید با همکاری ارگان‌های مربوطه هرچه سریعتر این مصوبات مهم عملیاتی شود.

داریوش خورسندی خاطر نشان کرد: همه ارگان‌های مرتبط با مبحث مدیریت پسماند باید دست به دست هم دهند تا این موضوع یک بار برای همیشه حل شود و با جدی گرفتن این موضوع می‌توان از بسیاری مشکلات زیست محیطی جلوگیری به عمل آوریم.