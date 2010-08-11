در گفتگو با مهر مطرح شد: اولین معلم هوشمند ایرانی رونمایی می شود / ابزاری آموزشی برای معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، محصول معلم هوشمند "کیا 200" که در یکی از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران طراحی و تولید شده قادر است با اشاره اول قلم بر روی آیات قرآن مجید، تلاوت ترتیل و یا تحقیق آیه مورد نظر را پخش و با اشاره دوم معنی و مفهوم آن آیه را به زبان های زنده دنیا به کاربر ارائه کند.



در طراحی این دستگاه تلاش شده تا علاوه بر ارائه توضیحات شنیداری، کاربر بتواند تصاویر مربوط به توضیحات را در صفحه LCD آن به صورت نوشتار و یا تصاویر متحرک مشاهده کند.

رامین صدیقی مجری این دستگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معلم هوشمند این قابلیت را دارد که کتب مورد نظر مخاطب را بر اساس سفارش مشتری به نرم افزار تبدیل کند تا دستگاه بتواند در زمینه آموزش آن متون نیز کارایی داشته باشد.



وی با بیان اینکه این متون و کتاب می تواند شامل کتب آموزش زبان های مختلف و کتاب های کمک آموزشی باشد، افزود: مهمترین ویژگی این دستگاه آن است که کاربر علاوه بر استفاده از متدهای جدید آموزشی، متون مورد نظر را به صورت کتاب نیز در اختیار دارد.



صدیقی گفت: دستگاه معلم کیا 200 می تواند به عنوان ابزار آموزشی بسیار مفید در اختیار معلولان جسمی و حرکتی، نابینایان و ناشنوایان قرار گیرد.



مدیرعامل شرکت چارستون کیا مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با بیان اینکه این محصول با اتصال به دستگاه تلویزیون خانگی قابلیتهای جدیدی را در اختیار استفاده کننده می گذارد گفت: محصول معلم هوشمند پس از نمایش در نمایشگاه جیتکس دبی سال 2009 مورد استقبال کشورهای امارات، عربستان، پاکستان، سودان و کویت قرار گرفته است.



وی گفت: فعالیت شرکت چارستون کیا در زمینه طرح تجهیزات الکترونیکی آموزشی، ارائه راه حل های جامع و ایجاد، فرهنگ سازی و توسعه مفهوم مهندسی تجهیزات الکترونیکی آموزشی فعال است.