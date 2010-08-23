خدایا زینت عدل و انصاف را نصیبم فرما

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ زَیّنّی فیهِ بالسّتْرِ والعَفافِ

واسْتُرنی فیهِ بِلباسِ القُنوعِ والکفافِ

واحْمِلنی فیهِ على العَدْلِ والإنْصافِ

وامِنّی فیهِ من کلِّ ما أخافُ

بِعِصْمَتِک یا عِصْمَةَ الخائِفین .

بنام خداوند بخشنده مهربان

خدایا در این روز مرا به حجاب و عفاف زینت ده

و مرا به جامه قناعت و عدل و خوددارى بپوشان

و در آن مرا بر عدل و انصاف وادار نما

و آسوده ام دار در آن از هر چیز که می ترسم

به حق نگاهداری ات اى حافظ ترسندگان

سعادت بهره مندی از حجاب و عفاف، قناعت و عدل، انصاف و شجاعت از جمله مواردی هستند که در دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان مؤمنان روزه دار از خالق یکتا طلب می کنند .

عدل و انصاف

سوره حدید، آیه 25: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ؛ راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند و آهن را که در آن براى مردم خطرى سخت و سودهایى است پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسى در نهان او و پیامبرانش را یارى مى‏کند آرى خدا نیرومند شکست ناپذیر است .

سوره رحمن، آیه 9: وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ؛ و وزن را به انصاف برپا دارید و در سنجش مکاهید.

سوره حدید، آیه 25: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ؛ به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند و آهن را که در آن براى مردم خطرى سخت و سودهایى است پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسى در نهان او و پیامبرانش را یارى مى‏کند آرى خدا نیرومند شکست ناپذیر است .