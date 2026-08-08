آغاز به کار همایش علمی اربعین در کربلا؛ شرکت ۳۰۰ دانشمند در ۹ دوره

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین همایش بینالمللی علمی زیارت اربعین عصر امروز جمعه در صحن مطهر حضرت امام حسین(ع) با حضور دبیرکل آستان مقدس حسینی و جمعی از شخصیتهای دینی، دانشگاهی و مسئولان از کشورهای مختلف جهان آغاز به کار کرد.
عبدالامیر القریشی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای کربلا، در گفتوگو با خبرگزاری «نون» اظهار داشت: زیارت اربعین یک پدیده استثنایی انسانی است که توانسته مفهوم رابطه میان عقیده، انسان و تمدنسازی را بازتعریف کند و از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی فراتر رفته و به پیامی جهانی برای وجدان بشریت تبدیل شود.
وی از پژوهشگران خواست با مطالعه ابعاد مختلف این رویداد عظیم، عوامل و قوانین موفقیت آن را تبیین کرده و از دستاوردهای علمی آن در خدمت انسان و جامعه بهره بگیرند.
القریشی با اشاره به روند رو به رشد این همایش گفت: در ۹ دوره گذشته، بیش از ۳۰۰ شخصیت علمی و پژوهشی از کشورهای مختلف در همایش بینالمللی زیارت اربعین حضور یافتهاند.
وی افزود: در دوره دهم این همایش، ۲۹۰ مقاله علمی پذیرفته شده است؛ در حالی که این رقم در دوره نهم ۱۴۴ مقاله بود. این افزایش چشمگیر، بیانگر گسترش جامعه علمی و افزایش مشارکت پژوهشگران در مطالعات مرتبط با زیارت اربعین است.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای کربلا همچنین ادامه حضور استادان دانشگاههای موصل و الانبار از دوره پنجم تاکنون را نشانه توسعه دامنه پژوهشهای دانشگاهی درباره اربعین دانست و آن را بیانگر گسترش همکاریهای علمی در این حوزه ارزیابی کرد.
وی در پایان اعلام کرد شرکتکنندگان در این همایش توصیه کردهاند ارزشهای معنوی، اخلاقی و انسانی زیارت اربعین با همکاری وزارتخانههای آموزشوپرورش و آموزش عالی عراق در برنامههای درسی و آموزشی گنجانده شود.
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