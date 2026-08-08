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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۹

آغاز به کار همایش علمی اربعین در کربلا؛ شرکت ۳۰۰ دانشمند در ۹ دوره

آغاز به کار همایش علمی اربعین در کربلا؛ شرکت ۳۰۰ دانشمند در ۹ دوره

دهمین همایش بین‌المللی علمی زیارت اربعین با حضور دبیرکل آستان مقدس حسینی و جمعی از شخصیت‌های دینی، دانشگاهی و مسئولان از کشورهای مختلف، در صحن مطهر حسینی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین همایش بین‌المللی علمی زیارت اربعین عصر امروز جمعه در صحن مطهر حضرت امام حسین(ع) با حضور دبیرکل آستان مقدس حسینی و جمعی از شخصیت‌های دینی، دانشگاهی و مسئولان از کشورهای مختلف جهان آغاز به کار کرد.

عبدالامیر القریشی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های کربلا، در گفت‌وگو با خبرگزاری «نون» اظهار داشت: زیارت اربعین یک پدیده استثنایی انسانی است که توانسته مفهوم رابطه میان عقیده، انسان و تمدن‌سازی را بازتعریف کند و از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی فراتر رفته و به پیامی جهانی برای وجدان بشریت تبدیل شود.

وی از پژوهشگران خواست با مطالعه ابعاد مختلف این رویداد عظیم، عوامل و قوانین موفقیت آن را تبیین کرده و از دستاوردهای علمی آن در خدمت انسان و جامعه بهره بگیرند.

القریشی با اشاره به روند رو به رشد این همایش گفت: در ۹ دوره گذشته، بیش از ۳۰۰ شخصیت علمی و پژوهشی از کشورهای مختلف در همایش بین‌المللی زیارت اربعین حضور یافته‌اند.

وی افزود: در دوره دهم این همایش، ۲۹۰ مقاله علمی پذیرفته شده است؛ در حالی که این رقم در دوره نهم ۱۴۴ مقاله بود. این افزایش چشمگیر، بیانگر گسترش جامعه علمی و افزایش مشارکت پژوهشگران در مطالعات مرتبط با زیارت اربعین است.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های کربلا همچنین ادامه حضور استادان دانشگاه‌های موصل و الانبار از دوره پنجم تاکنون را نشانه توسعه دامنه پژوهش‌های دانشگاهی درباره اربعین دانست و آن را بیانگر گسترش همکاری‌های علمی در این حوزه ارزیابی کرد.

وی در پایان اعلام کرد شرکت‌کنندگان در این همایش توصیه کرده‌اند ارزش‌های معنوی، اخلاقی و انسانی زیارت اربعین با همکاری وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و آموزش عالی عراق در برنامه‌های درسی و آموزشی گنجانده شود.

کد مطلب 6910750
سیده فاطمه سادات کیایی

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