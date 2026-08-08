سردار رضایی: استقامت مردم رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی صبح شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی کردستان، با اشاره به اهمیت موضوع استقامت و تابآوری اظهار کرد: مفهوم استقامت ریشه در آموزههای قرآنی دارد و باید این فرهنگ بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم هویت جامعه اسلامی برای نسلهای مختلف تبیین شود.
وی افزود: ملت ایران در دوران دفاع مقدس در شرایطی قرار گرفت که قدرتهای بزرگ شرق و غرب در برابر کشور صفآرایی کرده بودند، اما مردم با تکیه بر ایمان، مقاومت و حضور در میدان توانستند یکی از دشوارترین دورههای تاریخ معاصر را پشت سر بگذارند.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با بیان اینکه استقامت همواره با دشواری و هزینه همراه است، عنوان کرد: پایداری در مسیر آرمانها نیازمند تحمل سختیها و پرداخت هزینه است و ملت ایران در مقاطع مختلف نشان داده که برای حفظ استقلال و ارزشهای خود آماده ایستادگی است.
رضایی ادامه داد: استمرار انقلاب اسلامی طی ۴۷ سال گذشته را نمیتوان جدا از حضور مردم، وفاداری آنان به آرمانهای انقلاب و پشتیبانی از رهبری تحلیل کرد؛ چراکه اگر این پشتوانه مردمی وجود نداشت، انقلاب نمیتوانست در برابر فشارها و تقابل قدرتهای بزرگ دوام بیاورد.
وی با اشاره به نقش مردم در تحولات و بحرانهای مختلف کشور گفت: مردم در میدانهای مختلف، از نیروهای مسلح حمایت کرده و با حضور و پشتیبانی خود، انسجام ملی را به نمایش گذاشتهاند. این همراهی نشاندهنده پیوند میان مردم، مسئولان، نیروهای مسلح و رهبری است.
وحدت ملی در بزنگاههای حساس
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به وجود دیدگاهها و گرایشهای سیاسی متفاوت در جامعه اظهار کرد: اختلافنظرهای سیاسی بخشی از واقعیت جامعه است، اما هنگامی که موضوع دفاع از کشور، نظام و رهبری مطرح میشود، مردم در بزنگاههای حساس با وجود تفاوت دیدگاهها در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
رضایی این انسجام را از ثمرات خون شهدا دانست و افزود: وحدت و همبستگی مردم در شرایط حساس کشور سرمایهای ارزشمند است که باید حفظ و تقویت شود و نسل جوان نیز باید با زمینهها و عوامل شکلگیری این همبستگی آشنا شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به ظرفیتها و نعمتهای موجود در کشور تأکید کرد و گفت: برخورداری ایران از موقعیت جغرافیایی ویژه، ظرفیتهای اقتصادی و انرژی و قرار گرفتن در مسیرهای مهم منطقهای، از جمله ظرفیتهایی است که باید مورد توجه و بهرهبرداری قرار گیرد.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با استناد به آموزههای قرآنی درباره شکرگزاری از نعمتها بیان کرد: قدرشناسی از ظرفیتها و نعمتهای الهی تنها در گفتار خلاصه نمیشود، بلکه باید با حفظ و استفاده صحیح از این داشتهها همراه باشد.
رضایی در پایان با اشاره به جایگاه فرهنگ عاشورا در جامعه ایرانی و اسلامی خاطرنشان کرد: فرهنگ جامعه ما با مکتب امام حسین(ع) و آموزههای عاشورا پیوند عمیقی دارد و مفاهیمی همچون ایستادگی، فداکاری، آزادگی و مقاومت از همین فرهنگ سرچشمه گرفته است.
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