بیرانوند را منصفانه قضاوت کنید/ وضعیت تیم ملی با گذشته تفاوت دارد

علی افسری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تیم در مسابقات اخیر و برنامه‌های پیش‌رو برای بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: برای آماده‌سازی تیم تراپ تا بازی‌های آسیایی ناگویا از دی‌ماه سال گذشته ۱۸ مرحله ارزیابی تعریف کرده بودیم که شامل هشت مرحله داخلی و ۱۰ مرحله برون‌مرزی می‌شد.

وی افزود: در بخش داخلی مسابقات آزاد و انتخابی تیم ملی را در نظر گرفته بودیم تا ورزشکاران محک بخورند و مهارت‌هایشان ارزیابی شود. همچنین در بخش برون‌مرزی ۲ اردو و ۶ مسابقه تدارک دیده شده بود که در کنار بازی‌های آسیایی و نخستین رویداد انتخابی المپیک مسیر آماده‌سازی تیم را تشکیل می‌داد.

سرمربی تیم ملی اهداف پروازی ادامه داد: متأسفانه به دلیل شرایط جنگی به جز اردوی عمان و حضور در مسابقات جهانی تقریباً هیچ‌یک از برنامه‌های برون‌مرزی ما اجرا نشد و بسیاری از اردوها لغو شدند.

وی خاطرنشان کرد: طبق گزارشی که تهیه کرده‌ایم تنها حدود هفت درصد از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را توانستیم اجرا کنیم. البته ممکن است بخشی از مسئولیت متوجه کادر فنی باشد اما مسائلی مانند اعزام‌ها و تأمین امکانات از حیطه اختیارات مربیان خارج است.

افسری با اشاره به عملکرد ملی‌پوشان در مسابقات اخیر گفت: ورزشکاران ما توانستند رکوردهایی را ثبت کنند که پیش از این در مسابقات قهرمانی آسیا به آن دست یافته بودند. با وجود تمرینات کمتر و شرایط روحی و روانی دشوار رسیدن دوباره به آن سطح از آمادگی اتفاق مثبتی محسوب می‌شود ولی برای موفقیت در بازی‌های آسیایی همچنان باید تلاش بیشتری انجام دهیم.

سرمربی تیم ملی اهداف پروازی درباره شرایط محمد بیرانوند اظهار کرد: محمد بیرانوند در سن ۱۶ سالگی سهمیه المپیک گرفت و موفقیت بزرگی به دست آورد، اما شرایط فعلی او با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست.

وی افزود: باید بپذیریم که پیش از المپیک اردوهای منظم، تأمین مهمات و حضور در مسابقات برون‌مرزی را در اختیار داشتیم اما اکنون چنین شرایطی وجود ندارد. بیرانوند پس از المپیک نیز در مسابقات کاپ آسیا در چین موفق شد مدال بگیرد و رکورد برون‌مرزی خود را ارتقا دهد ولی پس از بازگشت از چین شرایط کشور تغییر کرد و جنگ آغاز شد.

افسری ادامه داد: رقبای ما هرگز چنین شرایطی را تجربه نکرده‌اند و حتی برای آن‌ها قابل تصور نیست که ورزشکاری با وجود این مشکلات بتواند خود را به مسابقات برساند.

وی تأکید کرد: مقایسه محمد بیرانوند امروز با بیرانوند سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ منصفانه نیست. ما با یک انسان روبه‌رو هستیم که علاوه بر مسائل فنی با مشکلات روحی و روانی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند.

سرمربی تیم ملی اهداف پروازی تصریح کرد: محمد بیرانوند از آخرین اردوی سال گذشته تا نخستین اردوی امسال بیش از ۱۰۰ روز به سلاح دست نزده بود. این ورزشکار نزدیک به چهار ماه از تمرینات تخصصی دور بوده و طبیعی است که این مسئله روی عملکرد او تأثیر بگذارد.

وی افزود: تیراندازی رشته‌ای است که به طور هم‌زمان به آمادگی جسمانی، تمرکز ذهنی و توانایی‌های روانی وابسته است و موفقیت در آن از مسیر آمادگی ذهنی و عصبی حاصل می‌شود.

افسری درباره برنامه‌های آینده تیم ملی گفت: در تلاش هستیم اردویی را در مجارستان برگزار کنیم و مسئولان فدراسیون نیز برای دریافت ویزا رایزنی می‌کنند تا بتوانیم از امکانات، مهمات و زمین‌های استاندارد استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر حتی با مشکلاتی در زمینه تجهیزات مواجه هستیم. برای مثال یکی از قطعات سلاح محمد بیرانوند و مرضیه پرورش در تمرینات اخیر دچار آسیب شده و قطعه جایگزین آن را در اختیار نداریم. این سلاح‌ها باید برای بازسازی به شرکت سازنده در اروپا ارسال شوند.

سرمربی تیم ملی اهداف پروازی با اشاره به مشکلات تأمین مهمات اظهار کرد: تأمین فشنگ به دلیل شرایط موجود و خسارت‌هایی که به صنایع دفاعی وارد شده به یکی از دغدغه‌های اصلی فدراسیون تبدیل شده است.

وی افزود: علاوه بر این در حال حاضر تنها محمد بیرانوند و مرضیه پرورش به صورت مستمر تمرین می‌کنند در حالی که مسابقات رسمی با حضور حداقل ۶ تیرانداز برگزار می‌شود و رعایت فاصله زمانی بین شلیک‌ها برای دو نفر بسیار دشوار است.

افسری در پایان گفت: ورزشکاری که به تمرین دو نفره عادت کرده هنگام حضور در مسابقات رسمی ۶ نفره با شرایط متفاوتی مواجه می‌شود. با وجود تمام این مشکلات تلاش می‌کنیم محمد بیرانوند و مرضیه پرورش را به آمادگی لازم برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا برسانیم.