رحمتالله حمامیان در گفتوگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این پروژهها با هزینهای افزون بر سه میلیارد ریال همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی با اشاره به اهداف اجرایی پروژههای آماده بهرهبرداری استان در هفته دولت گفت: تقویت و پایداری شبکههای برق، افزایش قابلیت رینگ و مانور شبکهها، بهبود ولتاژ شبکههای توزیع برق، جلوگیری از قطعیهای ناخواسته و کاهش اتلاف انرژی از جمله اهداف اجرایی پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت است.
حمامیان ادامه داد: اعمال مدیریت مصرف و سرویسدهی بهتر به مشترکان و زیباسازی مبلمان شهری از دیگر این اهداف اجرایی است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری با اشاره به پروژههای قابل افتتاح استان در هفته دولت، افزود: شبکه زمینی خیابان ملت شهرکرد، احداث و تجهیز پست زمینی امامزاده و مجتمع لاله، اجرای پستهای کمپکت برای مراکز سیانجی، پروژههای کاهش تلفات، احداث شبکه تکتیری شهری و روستایی در استان از دیگر پروژههای مهم قابل افتتاح و عملیاتی شدن در هفته دولت است.
وی ادامه داد: اجرای پروژه برقرسانی مسکن مهر، احداث خط دو مداره، اجرای پروژههای بهینهسازی شبکه برقرسانی، احداث شبکه فشار متوسط و نصب ترانس، احداث و اصلاح شبکه 20 کیلو ولت و نصب چراغهای تلسکوپی روشنایی معابر از دیگر پروژههای آماده بهرهبرداری شرکت توزیع برق استان در هفته دولت است.
حمامیان با تأکید بر اینکه تمام این پروژهها در راستای توسعه زیرساختهای برقی در استان انجام و مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند، افزود: برق به دلیل گسترش خدمات زیرساختی در بخشهای مختلف مصرف اعم از خانگی، عمومی، صنعتی و کشاورزی نیاز به خدمترسانی توام با تداوم و مطمئن بودن سرویس و نظم کاری دارد.
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