کاهش محسوس دما در اصفهان؛ دمای زیر صفر در ۳۸ ایستگاه هواشناسی ثبت شد

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کمترین دما در شهرستان بویینمیاندشت با منفی ۲۱ درجه سانتیگراد گزارش شده است. همچنین دمای هوا در چادگان منفی ۱۷ درجه، در عسگران و شهرضا منفی ۱۵ درجه، در دهق منفی ۱۴ درجه و در شهرستانهای دهاقان و پادنای علیا منفی ۱۲ درجه سانتیگراد به ثبت رسیده است.
وی افزود: در بخش موگویی و پشتکوه فریدونشهر دمای منفی ۱۳ درجه و در شهرستان فریدونشهر نیز دمای منفی ۱۱ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تداوم پیامدهای سامانه بارشی اخیر، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای برف، عملیات برفروبی و بازگشایی راههای ارتباطی تعدادی از روستاهای شهرستانهای نائین، اردستان و نطنز و همچنین بخشهای برزک و قمصر کاشان و شهرستانهای غرب استان همچنان ادامه دارد.
شیشهفروش در ادامه با اشاره به وضعیت بارشها در استان گفت: میانگین بارندگی سال زراعی استان اصفهان از ابتدای مهرماه تاکنون ۴۶ میلیمتر گزارش شده که این میزان نسبت به میانگین بلندمدت، ۱۰ درصد کاهش دارد.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین بارشها در مناطق شمالی استان ثبت شده است، اما همچنان مناطق غربی بهویژه سرچشمههای آبی استان و مناطق جنوبی، بیشترین کاهش بارندگی را نسبت به میانگین بلندمدت تجربه کردهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره وضعیت سد زایندهرود نیز گفت: هماکنون حجم ذخیره سد زایندهرود ۱۱۳ میلیون مترمکعب است که نسبت به میانگین بلندمدت، کاهش ۸۰ درصدی را نشان میدهد و میزان پرشدگی سد تنها ۹ درصد است.
وی افزود: در حال حاضر میزان ورودی آب به سد زایندهرود ۹ مترمکعب در ثانیه و میزان خروجی آن ۱۲ مترمکعب در ثانیه گزارش شده است.
