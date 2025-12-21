یخبندان اصفهان در آستانه زمستان؛ دمای بوئین به ۲۰ درجه زیر صفر رسید

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروز کمینه دما در ۲۷ ایستگاه هواشناسی در سطح استان به زیر صفر رسید، اظهار کرد: امروز بویین میاندشت در غرب استان اصفهان با کمینه دمای ۲۰ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است و پس از آن چادگان نیز دمای ۱۹ درجه سلسیوس زیر صفر را تجربه می‌کند.

وی با بیان اینکه امروز بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) به هشت درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در سردترین ساعات به سه درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد، افزود: هوای سرد تا فردا دوشنبه یکم دی ماه در سطح استان ادامه دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: با خروج کامل سامانه بارشی از استان، تا آخر هفته آسمان به صورت صاف تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد و در مناطق مرکزی و شهر اصفهان در برخی ساعات غبار محلی و افزایش غلظت آلاینده‌ها پیش‌بینی می‌شود.