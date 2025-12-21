  1. اقتصاد
ساعات کاری بانک‌ها برای یکم دی‌ماه اعلام شد

شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد: پیرو مصوبه هیئت دولت، فردا دوشنبه (یکم دی‌) واحدهای ستادی و شعب بانک‌های عضو این شورا فعالیت خود را با دو ساعت تأخیر آغاز خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد: بنا به مصوبه هیئت دولت، در پی تصمیم برای تأخیر در آغاز فعالیت مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی با هدف پاسداشت ارزش‌های خانواده و آئین‌های کهن ایرانی در شب یلدا، فردا دوشنبه یکم دی‌ماه، واحدهای ستادی و شعب بانک‌های عضو این شورا فعالیت خود را با دو ساعت تأخیر آغاز خواهند کرد.

