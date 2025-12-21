استاندار خوزستان: شب یلدا نماد مهربانی و همدلی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده یکشنبه شب با جمعی از مددجویان تحت پوشش سازمانهای حمایتی دیدار و از یک مرکز نگهداری سالمندان بازدید کرد.
وی در این دیدار ضمن تبریک حلول ماه رجب و شب یلدا به سالمندان و خانوادههای مددجو، اظهار داشت: شب یلدا نماد مهربانی و همدلی است و حضور در کنار شما عزیزان در این شب، وظیفهای انسانی و فرصتی ارزشمند محسوب میشود.
استاندار خوزستان افزود: برای همه شما آرزوی سلامتی، شادی و اوقاتی خوش داریم و امیدوارم این مناسبتها سرشار از خیر و برکت برایتان باشد.
موالیزاده در بازدید از مرکز سرای سالمندان نیز از زحمات خالصانه مددکاران و عوامل این مراکز که به سالمندان خدمت میکنند، تقدیر و تشکر کرد.
وی در پایان تأکید کرد: فرارسیدن ماه پربرکت رجب و شب خاطرهانگیز یلدا را به شما تبریک میگویم و برای یکایک شما سلامت و طول عمر آرزو دارم.
