  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۵

استاندار خوزستان: شب یلدا نماد مهربانی و همدلی است

استاندار خوزستان: شب یلدا نماد مهربانی و همدلی است

اهواز – استاندار خوزستان همزمان با حلول ماه رجب و شب یلدا با حضور در جمع سالمندان و مددجویان گفت: حضور در کنار شما در این شب، وظیفه‌ای انسانی و فرصتی ارزشمند است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده یکشنبه شب با جمعی از مددجویان تحت پوشش سازمان‌های حمایتی دیدار و از یک مرکز نگهداری سالمندان بازدید کرد.

وی در این دیدار ضمن تبریک حلول ماه رجب و شب یلدا به سالمندان و خانواده‌های مددجو، اظهار داشت: شب یلدا نماد مهربانی و همدلی است و حضور در کنار شما عزیزان در این شب، وظیفه‌ای انسانی و فرصتی ارزشمند محسوب می‌شود.

استاندار خوزستان افزود: برای همه شما آرزوی سلامتی، شادی و اوقاتی خوش داریم و امیدوارم این مناسبت‌ها سرشار از خیر و برکت برایتان باشد.

موالی‌زاده در بازدید از مرکز سرای سالمندان نیز از زحمات خالصانه مددکاران و عوامل این مراکز که به سالمندان خدمت می‌کنند، تقدیر و تشکر کرد.

وی در پایان تأکید کرد: فرارسیدن ماه پربرکت رجب و شب خاطره‌انگیز یلدا را به شما تبریک می‌گویم و برای یکایک شما سلامت و طول عمر آرزو دارم.

کد خبر 6697660

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها