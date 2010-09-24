شرحی کوتاه بر نقد عقل محض کانت

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه:در بیان اهمیت فلسفه کانت (1804 - 1724) شاید هیچ چیز بیشتر از این گویا نباشد که بسیاری تاریخ فلسفه جدید غرب را به فلسفه پیش و پس از کانت تقسیم کردهاند چرا که فلسفه نقادانه این فیلسوف آلمانی نقطه عطف مهمی در مسیر تفکر فلسفی غرب محسوب میشود.
شرح کم حجم ای. سی. یوئینگ بر "نقد عقل محض" کانت یکی از بهترین شروح کوتاه در این زمینه است که میکوشد مهمترین و دشوارترین جنبههای نقد عقل محض را به کوتاهی توضیح دهد و دشواریهای آن را برای دانشجوی فلسفه قابل فهم سازد.
کانت نقد اول خود را در طول 11 سال نوشت و در آن دو هدف عمده را در نظر داشت. نخست فراهم کردن مبنای فلسفی برای علم طبیعی در مبحث حسیات و تحلیل که وجود معرفتی پیشینی را که برای وجود علم ضروری است - هرچند دفاع از آن دشوار است - مفروض و مسلم میگیرد. دومین هدف به مبحث جدل مربوط میشود و عبارت است از انکار دانش تا جا برای ایمان باز شود.
این کتاب یکی از اولین کتابها در شرح منظم بندهای مهم نقد عقل محض محسوب میشود که به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است و چه بسا بتوان آن را نقطه عطفی در معرفی دقیقتر و آکادمیک نقد اول کانت به فارسی زبانان قلمداد کرد.
یوئینگ کتاب خود را در هفت فصل تدوین کرده است و پس از مقدمهای مفصل درباره کتاب "نقد عقل محض" به موضوعاتی چون حسیات استعلایی، استنتاج استعلایی مقولات، مقولات خاص و براهین آنها، نگرش کانت نسبت به ایدهآلیسم مادی – شیء فی نفسه، مغالطات و تعارضات و در نهایت خداشناسی و تصورات عقل پرداخته است.
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