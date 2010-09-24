شرحی کوتاه بر نقد عقل محض کانت

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه:در بیان اهمیت فلسفه کانت (1804 - 1724) شاید هیچ چیز بیشتر از این گویا نباشد که بسیاری تاریخ فلسفه جدید غرب را به فلسفه پیش و پس از کانت تقسیم کرده‏اند چرا که فلسفه نقادانه این فیلسوف آلمانی نقطه عطف مهمی در مسیر تفکر فلسفی غرب محسوب می‏شود.

شرح کم حجم ای. سی. یوئینگ بر "نقد عقل محض" کانت یکی از بهترین شروح کوتاه در این زمینه است که می‏کوشد مهمترین و دشوارترین جنبه‌های نقد عقل محض را به کوتاهی توضیح دهد و دشواریهای آن را برای دانشجوی فلسفه قابل فهم سازد.

کانت نقد اول خود را در طول 11 سال نوشت و در آن دو هدف عمده را در نظر داشت. نخست فراهم کردن مبنای فلسفی برای علم طبیعی در مبحث حسیات و تحلیل که وجود معرفتی پیشینی را که برای وجود علم ضروری است - هرچند دفاع از آن دشوار است - مفروض و مسلم می‏گیرد. دومین هدف به مبحث جدل مربوط می‏شود و عبارت است از انکار دانش تا جا برای ایمان باز شود.

این کتاب یکی از اولین کتابها در شرح منظم بندهای مهم نقد عقل محض محسوب می‏شود که به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است و چه بسا بتوان آن را نقطه عطفی در معرفی دقیقتر و آکادمیک نقد اول کانت به فارسی زبانان قلمداد کرد.

یوئینگ کتاب خود را در هفت فصل تدوین کرده است و پس از مقدمه‏ای مفصل درباره کتاب "نقد عقل محض" به موضوعاتی چون حسیات استعلایی، استنتاج استعلایی مقولات، مقولات خاص و براهین آنها، نگرش کانت نسبت به ایده‏آلیسم مادی – شیء فی نفسه، مغالطات و تعارضات و در نهایت خداشناسی و تصورات عقل پرداخته است.