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۲ مهر ۱۳۸۹، ۹:۱۶

شرحی کوتاه بر نقد عقل محض کانت

شرحی کوتاه بر نقد عقل محض کانت

"شرحی کوتاه بر نقد عقل محض کانت" نوشته ای. سی. یوئینگ و ترجمه اسماعیل سعادتی خمسه در 321 صفحه و شمارگان 2200 نسخه از سوی انتشارات هرمس منتشر شد.

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه:در بیان اهمیت فلسفه کانت (1804 - 1724) شاید هیچ چیز بیشتر از این گویا نباشد که بسیاری تاریخ فلسفه جدید غرب را به فلسفه پیش و پس از کانت تقسیم کرده‏اند چرا که فلسفه نقادانه این فیلسوف آلمانی نقطه عطف مهمی در مسیر تفکر فلسفی غرب محسوب می‏شود.

شرح کم حجم  ای. سی. یوئینگ بر "نقد عقل محض" کانت یکی از بهترین شروح کوتاه در این زمینه است که می‏کوشد مهمترین و دشوارترین  جنبه‌های نقد عقل محض را به کوتاهی توضیح دهد و دشواریهای آن را برای دانشجوی فلسفه قابل فهم سازد.

کانت نقد اول خود را در طول 11 سال نوشت و در آن دو هدف عمده را در نظر داشت. نخست فراهم کردن مبنای فلسفی برای علم طبیعی در مبحث حسیات و تحلیل که وجود معرفتی پیشینی را که برای وجود علم ضروری است - هرچند دفاع از آن دشوار است - مفروض و مسلم می‏گیرد. دومین هدف به مبحث جدل مربوط می‏شود و عبارت است از انکار دانش تا جا برای ایمان باز شود.

این کتاب یکی از اولین کتابها در شرح منظم بندهای مهم نقد عقل محض محسوب می‏شود که به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است و چه بسا بتوان آن را نقطه عطفی در معرفی دقیقتر و آکادمیک نقد اول کانت به فارسی زبانان قلمداد کرد.

یوئینگ کتاب خود را در هفت فصل تدوین کرده است و پس از مقدمه‏ای مفصل درباره کتاب "نقد عقل محض" به موضوعاتی چون حسیات استعلایی، استنتاج استعلایی مقولات، مقولات خاص و براهین آنها، نگرش کانت نسبت به ایده‏آلیسم مادی – شیء فی نفسه، مغالطات و تعارضات و در نهایت خداشناسی و تصورات عقل پرداخته است.

کد مطلب 1138272

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