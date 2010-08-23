  1. استانها
  2. بوشهر
۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۳۲

شاهین با شعار هسته ای به مصاف پرسپولیس می رود

شاهین با شعار هسته ای به مصاف پرسپولیس می رود

بوشهر - خبرگزاری مهر: سخنگوی باشگاه شاهین بوشهر گفت: تیم شاهین بوشهر در بازی امشب با شعار " ورود به باشگاه هسته ای جهان مبارک باد" که بر روی پیراهن این تیم حک شده است در مقابل پرسپولیس صف آرایی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علیرضا محمدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: نیروگاه اتمی بوشهر مظهر ایستادگی و پایداری مردم کشورمان در برابر خواسته های به حقشان است که در همین راستا باشگاه شاهین به نمایندگی از تیمهای لیگ برتر دستیابی کشورمان به انرژی صلح آمیز هسته ای را تبریک خواهد گفت.

وی با بیان اینکه در بازی امشب هواداران شاهین این تیم را در ورزشگاه آزادی تنها نخواهند گذاشت، اظهار داشت: با هماهنگی که با انجمن بوشهریهای مقیم مرکز صورت گرفته امکاناتی در اختیار هواداران بوشهری ساکن تهران و اعزامی از بوشهر قرار خواهد گرفت.

مدیر روابط عمومی باشگاه شاهین بوشهر گفت: پیش بینی می شود استقبال هواداران بوشهری در این بازی قابل توجه باشد.

کد مطلب 1138888

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها