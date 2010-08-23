شاهین با شعار هسته ای به مصاف پرسپولیس می رود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علیرضا محمدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: نیروگاه اتمی بوشهر مظهر ایستادگی و پایداری مردم کشورمان در برابر خواسته های به حقشان است که در همین راستا باشگاه شاهین به نمایندگی از تیمهای لیگ برتر دستیابی کشورمان به انرژی صلح آمیز هسته ای را تبریک خواهد گفت.

وی با بیان اینکه در بازی امشب هواداران شاهین این تیم را در ورزشگاه آزادی تنها نخواهند گذاشت، اظهار داشت: با هماهنگی که با انجمن بوشهریهای مقیم مرکز صورت گرفته امکاناتی در اختیار هواداران بوشهری ساکن تهران و اعزامی از بوشهر قرار خواهد گرفت.

مدیر روابط عمومی باشگاه شاهین بوشهر گفت: پیش بینی می شود استقبال هواداران بوشهری در این بازی قابل توجه باشد.