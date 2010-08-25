به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، سرپرست کاروان کشورمان در نخستین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان که از نزدیک دیدار تیم های فوتبال دختران ایران و ترکیه را تماشا کرده بود در جمع خبرنگاران گفت: برای ما آنچه اهمیت داشت، حجاب تیم دختران ایران بود که خوشبختانه در بالاترین سطح ممکن این خواسته ما برآورده شد.

وی با اشاره به اینکه تیم فوتبال دختران ایران در کمتر از پنج ماه تشکیل و مهیای حضور در میدانی چون المپیک شده است، افزود: بازتاب حضور تیم فوتبال دختران نوجوانان ایران در المپیک بسیار مثبت بود. بارها از این تیم در سایت فدراسیون بین المللی فوتبال به نیکی یاد شد، خبرنگاران رسانه های خارجی به دفعات در دهکده بازی‌های المپیک نوجوانان حضور یافتند و از تیم دختران فوتبالیست ایران و حجاب اسلامی این تیم گزارش تهیه کردند.

هاشمی با بیان اینکه مسئولان کاروان ایران در المپیک نوجوانان از حجاب تیم دختران فوتبالیست ایران در این پیکارها رضایت خاطر داشته‌اند، تاکید کرد: این تیم باید از نظر فنی ارتقا پیدا کند. فدراسیون فوتبال با برنامه ریزی، سرمایه گذاری و تلاش بیشتر می تواند پایه‌های تیم بانوان فوتبال ایران را با همین تیم بگذارد. خوشبختانه در کشور ما استعدادهای خوبی حضور دارند که فقط باید به خوبی هدایت شوند.

وی افزود: با این شرایط می طلبد که فدراسیون فوتبال توجه ویژه‌ای به امر پرورش استعدادهای موجود در فوتبال بانوان داشته باشد و فرصت حضور آنها را در میادین مختلف بین المللی فراهم آورد.

معاون پیش رئیس سازمان تربیت بدنی با طرح این موضوع که "بهتر بود فدراسیون فوتبال، پیش از حضور تیم فوتبال دختران در المپیک نوجوانان هماهنگی‌های لازم را برای نوع پوشش این تیم با فدراسیون بین المللی فوتبال به عمل می آورد، در خصوص اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس در خصوص حجاب دختران فوتبالیست ایرانی گفت: نماینده مردم حق دارد، اظهار نظر کند و ما وظیفه داریم که نقطه نظرات نماینده مردم را گوش داده، به آن احترام بگذاریم و اگر مشکلی هست در صدد رفع آن برآییم.

وی ادامه داد: اما من اعتقاد دارم با این حجاب تیم دختران فوتبالیست ایران خیلی چیزها را ثابت کرد. خوشبختانه نمایندگان مجلس هم که برای همراهی کاروان ایران به سنگاپور آمده بودند، حجاب تیم دختران ایران را تایید کردند و اعتقاد داشتند رفتار آنها اسلامی بوده است.

هاشمی در ادامه با طرح این موضوع که "هیچ فاصله‌ای بین سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک نیست"، گفت: شاید اختلاف سلیقه های وجود داشته باشد اما هیچ فاصله ای بین مسئولان کمیته و سازمان نیست. ما باید نقاط ضعف موجود در ورزش را شناسایی کرده و به نقاط قوت تبدیل کنیم.

سرپرست کاروان اعزامی کشورمان به نخستین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان همچنین در خصوص اظهارنظرهای شهرزاد مظفر، سرمربی تیم فوتبال دختران ایران که گفته بود: " اطلاعات غلط به ایران رسیده که اظهارنظر نماینده مجلس را به دنبال داشته است"، اظهار داشت: من به خانم مظفر گفتم، وظیفه شما هدایت فنی تیم است و مشکلات موجود از سوی مسئولان کاروان برطرف می شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: با تمام مشکلات موجود تیم دختران فوتبالیست ایران به میدان رفت و باتعصب دینی مثالزدنی بازی کرد.

نخستین دوره المپیک نوجوانان در سنگاپور فردا پنجشنبه با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان خواهد داد.