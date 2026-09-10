گوهرگانی: امنیت غذایی در گرو مدیریت بهینه منابع آب و خاک است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی عصر پنجشنبه در نشست رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های سراسر کشور که در تبریز برگزار شد، با اشاره به اهمیت آب و خاک در تولید و بهره‌وری بخش کشاورزی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه و سند امنیت غذایی، تکالیف مهمی برای حوزه آب و خاک تعریف شده که اجرای آنها نیازمند سرمایه‌گذاری و مشارکت همه بخش‌هاست.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه آب و خاک افزود: منابع مالی دولت در این بخش محدود است و باید با تشویق بهره‌برداران، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تقویت نقش کشاورزان پیشرو، اجرای طرح‌های آب و خاک با سرعت بیشتری دنبال شود.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: کشاورزان پیشرو که ارزش منابع آب و خاک و چالش‌های پیش روی تولید را به‌خوبی درک کرده‌اند، به سمت اجرای طرح‌های آب و خاک حرکت کرده‌اند و استان فارس در این زمینه از استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود.

ضرورت حرکت به سمت تولید پایدار

گوهرگانی هدف اصلی بخش کشاورزی را دستیابی به تولید پایدار عنوان کرد و گفت: باید به نقطه‌ای برسیم که با استفاده بهینه از منابع، تولید بیشتری داشته باشیم؛ چراکه کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده کشاورزی کشور است.

وی با اشاره به وضعیت اراضی کشاورزی کشور بیان کرد: حدود ۹.۸ میلیون هکتار از اراضی کشور دیم و آیش و ۸.۷ میلیون هکتار نیز اراضی آبی است که مدیریت صحیح منابع در این عرصه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین امنیت غذایی دارد.

وی افزود: از مجموع اراضی آبی کشور، ۳.۲ میلیون هکتار مربوط به پایاب سدها و ۵.۵ میلیون هکتار مربوط به اراضی سنتی پایاب است که این اراضی نیازمند مدیریت، بهسازی و توسعه زیرساخت‌های مناسب هستند.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی همچنین بر اجرای دقیق قانون حفاظت خاک تأکید کرد و گفت: تکالیف این قانون گسترده است و باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.

گوهرگانی تقویت تشکل‌های بهره‌برداری و افزایش نقش آنها در مدیریت منابع آب و خاک را ضروری دانست و افزود: مشارکت تشکل‌ها و بهره‌برداران می‌تواند در مدیریت بهتر منابع و اجرای طرح‌های زیرساختی مؤثر باشد.

ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام

وی در ادامه بر ضرورت نظارت تخصصی بر طرح‌های حوزه آب و خاک تأکید کرد و گفت: طرح‌های نیمه‌تمام باید با اولویت پیگیری شده و هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسند تا ظرفیت‌های ایجادشده در خدمت تولید و امنیت غذایی کشور قرار گیرد.

گوهرگانی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت بهره‌برداران، بخش خصوصی و کشاورزان پیشرو در کنار منابع دولتی می‌تواند روند اجرای طرح‌های آب و خاک را شتاب بخشیده و زمینه را برای افزایش بهره‌وری و تحقق تولید پایدار فراهم کند.