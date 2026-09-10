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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

گوهرگانی: امنیت غذایی در گرو مدیریت بهینه منابع آب و خاک است

گوهرگانی: امنیت غذایی در گرو مدیریت بهینه منابع آب و خاک است

تبریز- سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بر نقش مدیریت بهینه منابع آب و خاک در تأمین امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری کشاورزی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی عصر پنجشنبه در نشست رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های سراسر کشور که در تبریز برگزار شد، با اشاره به اهمیت آب و خاک در تولید و بهره‌وری بخش کشاورزی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه و سند امنیت غذایی، تکالیف مهمی برای حوزه آب و خاک تعریف شده که اجرای آنها نیازمند سرمایه‌گذاری و مشارکت همه بخش‌هاست.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه آب و خاک افزود: منابع مالی دولت در این بخش محدود است و باید با تشویق بهره‌برداران، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تقویت نقش کشاورزان پیشرو، اجرای طرح‌های آب و خاک با سرعت بیشتری دنبال شود.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: کشاورزان پیشرو که ارزش منابع آب و خاک و چالش‌های پیش روی تولید را به‌خوبی درک کرده‌اند، به سمت اجرای طرح‌های آب و خاک حرکت کرده‌اند و استان فارس در این زمینه از استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود.

ضرورت حرکت به سمت تولید پایدار

گوهرگانی هدف اصلی بخش کشاورزی را دستیابی به تولید پایدار عنوان کرد و گفت: باید به نقطه‌ای برسیم که با استفاده بهینه از منابع، تولید بیشتری داشته باشیم؛ چراکه کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده کشاورزی کشور است.

وی با اشاره به وضعیت اراضی کشاورزی کشور بیان کرد: حدود ۹.۸ میلیون هکتار از اراضی کشور دیم و آیش و ۸.۷ میلیون هکتار نیز اراضی آبی است که مدیریت صحیح منابع در این عرصه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین امنیت غذایی دارد.

وی افزود: از مجموع اراضی آبی کشور، ۳.۲ میلیون هکتار مربوط به پایاب سدها و ۵.۵ میلیون هکتار مربوط به اراضی سنتی پایاب است که این اراضی نیازمند مدیریت، بهسازی و توسعه زیرساخت‌های مناسب هستند.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی همچنین بر اجرای دقیق قانون حفاظت خاک تأکید کرد و گفت: تکالیف این قانون گسترده است و باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.

گوهرگانی تقویت تشکل‌های بهره‌برداری و افزایش نقش آنها در مدیریت منابع آب و خاک را ضروری دانست و افزود: مشارکت تشکل‌ها و بهره‌برداران می‌تواند در مدیریت بهتر منابع و اجرای طرح‌های زیرساختی مؤثر باشد.

ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام

وی در ادامه بر ضرورت نظارت تخصصی بر طرح‌های حوزه آب و خاک تأکید کرد و گفت: طرح‌های نیمه‌تمام باید با اولویت پیگیری شده و هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسند تا ظرفیت‌های ایجادشده در خدمت تولید و امنیت غذایی کشور قرار گیرد.

گوهرگانی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت بهره‌برداران، بخش خصوصی و کشاورزان پیشرو در کنار منابع دولتی می‌تواند روند اجرای طرح‌های آب و خاک را شتاب بخشیده و زمینه را برای افزایش بهره‌وری و تحقق تولید پایدار فراهم کند.

کد مطلب 6943440

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