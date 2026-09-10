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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

تجاوز به چپ سواری دوو ۳ کشته و ۳ مصدوم بر جای گذاشت

تجاوز به چپ سواری دوو ۳ کشته و ۳ مصدوم بر جای گذاشت

یزد - جانشین پلیس راه استان یزد از وقوع حادثه رانندگی در جاده خویدک خبر داد که بر اثر آن سه نفر جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سرهنگ مجید ساکی اظهار کرد: ساعت ۱۵:۵۰ امروز، در پی اعلام وقوع یک فقره تصادف در جاده خویدک، مأموران پلیس راه برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد این حادثه بین یک دستگاه سواری دوو و یک دستگاه سمند رخ داده است که بر اثر آن سه نفر در دم جان باختند و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

جانشین پلیس راه استان یزد ادامه داد: مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

ساکی خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس راه پس از بررسی صحنه تصادف، تجاوز به چپ راننده سواری دوو را علت وقوع این حادثه اعلام کردند.

کد مطلب 6943439

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    • IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
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