کشف ۹۴۶ قبضه سلاح غیرمجاز در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کشفیات سلاح پلیس امنیت خراسان رضوی اظهار کرد: در طرح نخست کشف سلاح که در سه روز و از ۱۷ مرداد آغاز شد، ۶۰۹ سلاح جنگی و ۱۵۰ قطعه مهمات غیرمجاز آنها کشف شد که ۱۷ قبضه از این تعداد سلاح جنگی بوده است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: در طرح دوم که چهار روز و در شهریور ماه اجرا شد، ۳۳۷ قبضه انواع سلاح غیر مجاز شکاری و دست ساز کشف شده که ۲۴ سلاح از این تعداد سلاح جنگی بود.

وی ادامه داد: در طرح دوم ۲ قبضه کلت کمری که از غرب کشور به استان قاچاق شده بود در پی کار اطلاعاتی در سبزوار کشف و فرد قاچاقچی نیز به همراه سلاح ها و ۹۹ گلوله دستگیر شد.

نگهبان افزود: همچنین یک کارگاه غیرمجاز تولید سلاح دست ساز در یکی از شهرستان های استان شناسایی و متلاشی شد که از این کارگاه سه سلاح دست ساز غیر مجاز و یک سلاح شکاری غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: در راستای اجرای این طرح ها ۱۷ سلاح شکاری غیرمجاز از اراذل و اوباش کشف شد که در جریان شرارت ها، زورگیری ها و اخاذی ها مورد استفاده اراذل قرار گرفته است و اکنون متهمان و سلاح ها همه در اختیار پلیس هستند.

وی از تشکیل ۲۷۶ پرونده قضایی برای متهمان اجرای این طرح ها در استان خبر داد و گفت: برخورد دستگاه قضایی با کشف هرگونه سلاح از جمله «شات گان» ها که مانند سلاح شکاری است بستگی به نحوه استفاده از این سلاح ها دارد لذا گاهی به واسطه نحوه استفاده از شات گان ها، مقام قضایی در رسیدگی به پرونده های شات گان و وینچستر مانند سلاح جنگی با آنها رفتار می کند.

نگهبان ادامه داد: حمل کننده، مالک، فروشنده و استفاده کننده از سلاح غیر مجاز حتی برای یک بار، در فهرست دایم رصد و تعقیب پلیس قرار می گیرد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: با این حال اگر دارنده سلاح غیرمجاز تصمیم بگیرد سلاحش را تحویل دهد می تواند به اولین کلانتری و پاسگاه مراجعه و سلاح را تحویل دهد که در این صورت به هیچ عنوان تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرد و اگر پرونده قضایی در خصوص یک سلاح غیرمجاز جریان داشته باشد با متهمی که سلاح خود را تحویل دهد با رافت اسلامی برخورد خواهد شد اما اگر پلیس سلاح را کشف و متهم را دستگیر کند مطابق قانون با آنان برخورد می شود.