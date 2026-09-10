تساوی خواب آور استقلال و پیکان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و پیکان در هفته هفتم لیگ برتر امروز پنج‌شنبه ۱۹ شهریور و با قضاوت وحید کاظمی از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای شهرقدس رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، سامان تورانیان، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، محمدحسین اسلامی و سعید سحرخیزان

ترکیب پیکان:

حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، میلاد باقری، صائب محبی، حجت الله احمدی، مهدی نجفی، رضا شکاری، فرید امیری، امیرعلی مددی‌زاده، علی دهقان و عرفان جمشیدی

شروع خوب پیکان

بازیکنان پیکان بازی را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۳ اولین موقعیت جدی روی دروازه استقلال خلق شد که با دخالت مدافعان آبی‌ها توپ دور شد در ادامه باز هم شاگردان ساکت الهامی صاحب موقعیت شدند که این بار شوت بازیکن پیکان با اختلاف کمی به بیرون رفت.

در ۱۰ دقیقه ابتدایی بازی بازیکنان استقلال موفق نشدند موقعیتی روی دروازه پیکان ایجاد کنند.

پس از ارسال پاس اشتباه از سمت سامان فلاح و خروج توپ از کنار زمین سهراب بختیاری زاده سرمربی استقلال به بازیکن خود تذکر داد.

در دقیقه ۲۲ برای استقلال کرنر شکل گرفت که با ارسال توپ به محوطه جریمه سامان فلاح با دخالت بازیکن پیکان نقش بر زمین شد که هواداران این تیم اعتقاد داشتند داور باید به سود تیمشان پنالتی اعلام می کرد اما داور دستور به ادامه کار داد.

در ادامه باز هم استقلالی‌ها صاحب فرصت شدند که شوت اسماعیل قلی‌زاده را پورحمیدی دروازه‌بان پیکان در آغوش گرفت.

اشتباهات فردی بازیکنان استقلال

بازیکنان استقلال در نیمه اول اشتباهات فردی زیادی داشتند به نوعی که تنها در سه مورد سامان فلاح، حسین گودرزی و محمدحسین اسلامی توپ را نتوانستند به هم تیمی های خود برسانند و توپ به بیرون رفت!

اولین موقعیت استقلال پس از ۳۸ دقیقه!

اولین موقعیت جدی آبی‌ها در این بازی در دقیقه ۳۸ شکل گرفت جایی که یاسر آسانی با در اختیار گرفتن توپ در عرض حرکت و اقدام به شوت زنی کرد که پورحمیدی به زیبایی مهار و به توپ را به کرنر فرستاد.

در ادامه بازیکنان پیکان به سمت دروازه استقلال حمله ور شدند که رضا شکاری از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که توپ او به شکل خطرناکی از کنار دروازه فرعباسی راهی اوت شد.