به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حزبالهی شامگاه پنجشنبه در نشست با معاونین آموزش متوسطه شهرستانها و مناطق اظهار داشت: تمرکز اصلی ما در روزهای باقیمانده تا بازگشایی مدارس، بر اتمام دقیق فرآیند ثبتنام، اطمینان از حضور تمامی دانشآموزان در کلاسها و همچنین وضعیت ثبت کتب درسی متمرکز است.
وی با اشاره به آمادهسازی مدارس، آغاز مطلوب و موفق سال تحصیلی را در گرو انسجام در برنامهریزی، پیگیری بهموقع امور، شناسایی دقیق نظام مسائل آموزشی و پیشبینی تدابیر لازم برای مدیریت چالشهای پیشرو دانست.
معاون آموزش و پرورش استان سمنان با برشمردن اولویتهای اصلی روزهای پایانی پروژه مهر، تعیین تکلیف وضعیت ثبتنام دانشآموزان، بهویژه در پایه دهم شاخههای نظری و فنیحرفهای را از حساسترین بخشهای اجرایی دانست و خواستار پیگیری مستمر این فرآیند شد.
حزب اللهی با اشاره به چشمانداز سال تحصیلی جدید، اجرای برنامههای یکپارچه «سازمان تحولآفرین» را مهمترین برنامه تحولی و اجرایی حوزه آموزش متوسطه عنوان کرد.
وی تصریح کرد: برنامههای آموزش متوسطه بر اساس پنج راهبرد کلان و ۲۰ برنامه عملیاتی، مستند به برنامه هفتم توسعه و در راستای اجراییسازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود.
معاون متوسطه آموزش و پرورش سمنان همچنین با اشاره به «طرح تقویت و جبران» به عنوان یکی از ارکان مهم ارتقای کیفیت آموزشی، اظهار داشت: این طرح با تکیه بر ظرفیت دبیران و گروههای آموزشی و با هدف ارزیابی مستمر، به دنبال بهبود کیفیت یادگیری دانشآموزان است.
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