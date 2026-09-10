به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جولی کوزاک، مدیر بخش ارتباطات صندوق بین‌المللی پول روز پنجشنبه اعلام کرد تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز اکنون تنها به یک‌دهم سطح ثبت‌شده پیش از جنگ رسیده است.

کوزاک در نشست خبری گفت برخی کشورها برای تأمین نیازهای خود از ذخایر راهبردی نفت و گاز استفاده کرده‌اند، اما این ذخایر در نهایت باید دوباره پر شوند.

در همین حال، وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه حملات آمریکا به چند نفتکش ایرانی در شامگاه سه‌شنبه را محکوم کرد و گفت تهران حق پاسخ به این حملات را برای خود محفوظ می‌داند.

وزارت خارجه ایران این حملات را نقض آشکار منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی و ادامه تجاوز نظامی، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دانست.

تهران همچنین اعلام کرد نیروهای مسلح ایران در چارچوب حق دفاع مشروع، پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در اردن و چند شناور آمریکایی را هدف قرار داده‌اند.