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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۷

۳ توصیه مهم در فصل شیوع بیماری‌های تنفسی

۳ توصیه مهم در فصل شیوع بیماری‌های تنفسی

دکترای تخصصی فارماسیوتکس، در آستانه ورود به فصل پاییز، نسبت به شیوع بیماری‌های تنفسی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، امیر امانی، سه توصیه را برای پیشگیری از شیوع بیماری‌های تنفسی، مورد اشاره قرار داد و گفت: اول؛ پیش از هر چیز باید مشخص شود بیماری واقعاً یک بیماری خفیف و غیرجدی است. بنابراین در صورت وجود علائم قابل توجه یا نگرانی درباره شدت بیماری، مراجعه به پزشک و معاینه ضروری است.

وی افزود: دوم؛ هر دارویی، چه گیاهی و چه شیمیایی، باید برای بیماری موردنظر مناسب باشد و مصرف آن با تجویز پزشک یا مشورت داروساز انجام شود.

امانی گفت: سوم، اگر قرار است از فرآورده گیاهی استفاده شود، باید از استاندارد بودن، مجوز داشتن، میزان ماده مؤثره و شرایط مناسب نگهداری آن اطمینان حاصل کرد. به همین دلیل تهیه فرآورده‌های دارویی گیاهی مجاز از داروخانه توصیه می‌شود.

کد مطلب 6942932
حبیب احسنی پور

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