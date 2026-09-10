به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، امیر امانی، سه توصیه را برای پیشگیری از شیوع بیماری‌های تنفسی، مورد اشاره قرار داد و گفت: اول؛ پیش از هر چیز باید مشخص شود بیماری واقعاً یک بیماری خفیف و غیرجدی است. بنابراین در صورت وجود علائم قابل توجه یا نگرانی درباره شدت بیماری، مراجعه به پزشک و معاینه ضروری است.

وی افزود: دوم؛ هر دارویی، چه گیاهی و چه شیمیایی، باید برای بیماری موردنظر مناسب باشد و مصرف آن با تجویز پزشک یا مشورت داروساز انجام شود.

امانی گفت: سوم، اگر قرار است از فرآورده گیاهی استفاده شود، باید از استاندارد بودن، مجوز داشتن، میزان ماده مؤثره و شرایط مناسب نگهداری آن اطمینان حاصل کرد. به همین دلیل تهیه فرآورده‌های دارویی گیاهی مجاز از داروخانه توصیه می‌شود.