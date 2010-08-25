طرح جدید حفظ ذخایر ماهیان خاویاری در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از مزارع پرورش ماهی شرق گلستان افزود: پرورش ماهیان خاویاری باتوجه به شرایط بیولوژیکی آن که به دمای آب 25- 15 درجه نیاز دارند و در آبهای لب شور و شیرین امکان پرورش وجود دارد.

وی افزود: با عنایت به اینکه نگهداری و پرورش این ماهیان همراه با ماهی قزل آلا در استخرهای بتونی می تواند یک فعالیت جدیدی در توسعه پرورش ماهیان خاویاری باشد و نوع غذای مصرفی ماهیان خاویاری با غذای مصرفی ماهی قزل آلا تفاوت چندانی ندارد، بنابراین شرایط مناسبی برای پرورش هر دو نوع ماهی مهیاست.

وی خاطرنشان کرد: در تمام مناطق ساحلی و غیرساحلی، استخرهای پرورش ماهیان سردابی و چاه های کشاورزی می توان به پرورش ماهیان خاویاری اقدام کرد.

مدیرکل شیلات گلستان گفت: به منظور استفاده بهینه از مزارع سردابی در سال جاری شیلات استان به صورت ترویجی تعداد پنج هزار قطعه بچه ماهی خاویاری از گونه شیب، سیبری و قره برون تحویل صاحبان مزارع سردابی داده است.

پاسندی از علاقمندان دعوت کرد و گفت: برای سرمایه گذاری و پرورش ماهیان خاویاری با مراجعه به دفاتر جهاد کشاورزی و شیلات شهرستان و استان برای اخذ مجوز قانونی با ظرفیت های مختلف اقدام کنند ؛ همچنین حمایت های فنی و تسهیلات بانکی از سوی شیلات گلستان پیگیری می شود.

وی گفت: فارغ التحصیلان شیلات می توانند در زمینه پرورش ماهیان خاویاری گام های موثری بردارند و از حمایتهای شیلات گلستان نیز برخوردار شوند.

مدیرکل شیلات گلستان در بازدید از مزارع آزادشهر و رامیان گفت: این شهرستان ها با توجه به موقعیت جغرافیایی وجود منابع آبی، آببندانها و سرشاخه ها و چاه های کشاورزی و استخرهای چند منظوره می توانند یکی از مناطق مستعد پرورش آبزیان در استان گلستان باشد.



وی افزود: همچنین با توجه به دمای آب بسیاری از منابع این شهرستانها حتی در پرورش ماهیان خاویاری هم می توانند از توسعه خوبی برخوردار باشند.



پاسندی اظهار داشت: وجود استخرهای دو منظوره کشاورزی در شهرستانهای آزادشهر و رامیان یک فرصت است و با شناسایی و هماهنگی شیلات و جهاد کشاورزی شهرستانها می توان سطح وسیعی برای پرورش آبزیان پیدا کرد. البته در سالهای اخیر پرورش آبزیان در مناطق مستعد از استقبال خوبی برخوردار بوده است.



پروش ماهی قزل آلا در منزل

مدیرکل شیلات گلستان در ادامه از پرورش ماهیان سردابی (قزل آلا) در محیطهای کوچک و منازل خبر داد و گفت: در سال جاری برای اولین بار در استان یک کشاورز در شهرستان رامیان در روستای توران ترک، در حیاط منزل خود در استخری به مساحت 150 متر مربع با استفاده ازآب چاه و با رهاسازی پنج هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا فعالیت خود را شروع کرد که مورد حمایت فنی و پشتیبانی شیلات قرار گرفت. اکنون با رشدی که ماهیان دارند، نشان از موفقیت این فعالیت است و تولید بیش از یک تن در طول دوره پرورش را می تواند داشته باشد.



پاسندی توصیه کرد: علاقمندان به تولید ماهی در منازل خود و استخرهای دو منظوره کشاورزی و کسانی که دارای آب چاه در منازل هستند می توانند با مراجعه به شیلات شهرستان ها و انجام هماهنگی های لازم از این فعالیت در روستای توران ترک بازدید کنند.



مدیرکل شیلات گلستان افزود: امیدواریم افرادی که دارای پتانسیل های بالقوه پرورش آبزیان هستند در آینده برای بهره برداری از امکاناتی که دارند برنامه ریزی داشته باشند.



وی تاکید کرد: شیلات استان در مورد حمایتهای فنی، تسهیلات بانکی، تامین بچه ماهی و غذای مورد نیاز هماهنگی لازم را بعمل می آورد.



مهندس عباس صادقلو سرپرست نمایندگی شیلات شهرستانهای آزادشهر - رامیان گفت: 20 هکتار مساحت کل مزارع پرورش ماهی در شهرستانهای آزادشهر و رامیان است که با مساحت مفید 14 هکتار و 50 تن تولید انواع ماهیان گرمابی انجام می شود.



وی افزود: در استخرهای ذخیره آب کشاورزی این مناطق مساحت کل هشت هکتار و به مساحت مفید 6.5 هکتار 30 تن تولید آبزیان داریم.



وی اضافه کرد: مساحت کل آببندان ها در منطقه رامیان و آزادشهر 94 هکتار است که با مساحت مفید 65 هکتار بیش از 130 تن تولید آبزیان داریم.



صادقلو در خصوص پرورش قزل آلا در این دو شهرستان گفت: مساحت مفید مزارع سردابی 47 صدم هکتار است که در مجموع 45 تن تولید قزل آلا داریم.



وی کل تولید آبزیان سردابی و گرمابی در شهرستانهای رامیان و آزادشهر را بیش از 255 تن اعلام کرد.