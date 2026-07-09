به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسینزاده شامگاه پنجشنبه در نشست با نماینده هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سازمان شیلات ایران در مزارع پرورش ماهیان خاویاری استان، اظهار کرد: مازندران با برخورداری از ظرفیتهای مناسب در حوزه آبزیپروری، یکی از استانهای پیشرو در تولید ماهیان خاویاری کشور به شمار میرود و برنامههای توسعهای این بخش با هدف افزایش تولید، ارتقای بهرهوری و حمایت از بهرهبرداران در حال اجراست.
حسینزاده افزود: حمایتهای فنی و کارشناسی از تولیدکنندگان، توسعه زیرساختها، بهرهگیری از فناوریهای نوین و تسهیل سرمایهگذاری از مهمترین برنامههای شیلات مازندران برای توسعه پایدار صنعت خاویاری است.
وی با اشاره به حضور نماینده هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سازمان شیلات ایران در این بازدید، گفت: در این بازدید میدانی، ظرفیتهای تولید، مشکلات فعالان این صنعت و راهکارهای توسعه مزارع پرورش ماهیان خاویاری مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، عبدلی نماینده هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سازمان شیلات ایران با بیان اینکه صنعت خاویاری از بخشهای مهم اقتصاد دریامحور محسوب میشود، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، رفع موانع سرمایهگذاری، بهبود زیرساختها و ارتقای کیفیت تولید تأکید کرد.
وی اظهار داشت: توسعه صنعت پرورش ماهیان خاویاری علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، نقش مهمی در افزایش صادرات غیرنفتی، ارزآوری و تقویت امنیت غذایی کشور ایفا میکند و حمایت از این بخش باید در اولویت برنامههای توسعهای قرار گیرد.
نظر شما