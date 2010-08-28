سعید سلطانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم جو به بیش از 380 تومان رسیده است، افزود: دولت به منظور حمایت از تولید داخلی تعرفه واردات جو را به 50 درصد افزایش داد، از سویی دیگر قیمت جهانی این محصول هم افزایش یافت که در نهایت به جهش یکباره قیمت در داخل کشور منجر شده است.

وی با اشاره به افزایش ناگهانی قیمت نهاده های دامی، اظهار داشت: قیمت نهاده های دامی متاثر از چندین فاکتور همچون برخی عوامل خارجی، افزایش هزینه سوخت، بیمه و جایگزینی دیگر نهاده های دامی به جای جو بوده که این عوامل موجب افزایش قیمت این محصولات شده است.

سلطانی بیان داشت: دامداران به طور مستقیم و هر روزه با قیمتها سروکار دارند و در چند ماهه اخیر همیشه قیمتها روند صعودی داشته اند.

وی با بیان اینکه در برخی از مناطق حتی تا 50 درصد هم قیمت برخی نهاده های دامی افزایش داشته است، گفت: هم اکنون قیمت سبوس از 160 به 220 تومان ، ذرت از 130 به 290 تومان و کنجاله سویا از 360 به 490 تومان رسیده است.