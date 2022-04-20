پرونده ۳۰ ساله واردات کالای اساسی توسط بخش خصوصی بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: بر اساس برنامه ریزی‌های به عمل آمده در وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوصی به طور کامل از فرایند واردات کالای اساسی شامل روغن - دانه روغنی - ذرت - جو و کنجاله سویا حذف شده است.

در متن نامه این اتحادیه به معاون اول رئیس جمهوری آمده است:



پیرو مکاتبات قبلی به استحضار می‌رساند؛ که بر اساس برنامه ریزی‌های به عمل آمده در وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوصی به طور کامل از فرایند واردات کالای اساسی شامل روغن - دانه روغنی - ذرت - جو و کنجاله سویا حذف گردید و از این پس واردات این کالاها به طور کامل توسط دو شرکت دولتی انجام خواهد پذیرفت و بدین ترتیب کارنامه واردات ۳۰ ساله بخش خصوصی در این دولت بسته شد.

از حضرتعالی تقاضا داریم تا دستور فرمائید مطالبات ارزی چند ماه گذشته بخش خصوصی را به سرعت پرداخت نمایند و الزام فرا قانونی بخش خصوصی به تحویل تتمه کالاهای خود به شرکت‌های دولتی و پرداخت ارزهای غیر قابل وصول را که موجب عدم اعتماد فروشندگان خارجی می‌شود را متوقف نمایند.