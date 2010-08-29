۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

اختصاصی مهر /

رئیس موسسه برنامه ریزی آموزش عالی استعفا کرد / سه رئیس در 9 ماه!

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از سمت خود استعفا کرد و به دنبال آن سومین رئیس این موسسه در دوران وزارت کامران دانشجو با حکم وی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال استعفای غلامرضا قربانی از سمت ریاست موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کامران دانشجو طی حکمی مسعود هادیان دهکردی را به سمت ریاست این موسسه منصوب کرد.

وی سمتهای معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علم و صنعت را در کارنامه خود دارد.

هادیان سومین رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی طی چند ماه گذشته است.

غلامرضا قربانی پیش از مسئولیت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان را بر عهده داشت.

وی در گفتگو با مهر دلیل استعفای خود از این سمت را مشکلات خانوادگی عنوان کرد.

کامران دانشجو 9 دی ماه پس از انتصاب عزیزالله معماریانی به سمت رایزن فرهنگی ایران در مالزی محمد حسین سرورالدین را به سمت ریاست موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی منصوب کرده بود اسفند ماه مجددا حکم انتصاب دیگری را برای مسئولیت این موسسه صادر کرده است.

