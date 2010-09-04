بیش از 50 اثر به "مسابقه داستان نویسی گمانه زن" رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طبق فراخوان اعلام شده از سوی دبیرخانه دریافت آثار تا اول آبان ادامه دارد و پس از آن کار انتخاب اولیه و سپس داوری نهایی آثار این مسابقه آغاز می شود.
همچنین طبق اعلام مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی این مسابقه به زودی دبیر این جایزه معرفی خواهد شد.
"مسابقه داستاننویسی گمانه زن" که در چهار دوره گذشته زیرمجموعه "مسابقه داستاننویسی علمی - تخیلی" برگزار می شد امسال به طور مستقل فراخوان داد.
اولین دوره "مسابقه داستاننویسی گمانه زن" در سال 1389 در چارچوب جایزه ادبیات گمانه زن و پس از چهار دوره برگزاری در قالب مسابقه داستاننویسی علمی - تخیلی، امسال به صورت مستقل برگزار میشود.
امسال مسابقه داستاننویسی علمی - تخیلی و فانتزی که پیش از این توسط گروه آکادمی فانتزی بر گزار میشد با در نظر گرفتن ژانر وحشت به نام "مسابقه داستاننویسی گمانهزن" برگزار خواهد شد.
نخستین مسابقه مستقل داستان نویسی ادبیات گمانه اول شهریور تا اول آبان را مهلت دریافت آثار در نظر گرفته است و پس از طی مراحل بازخوانی و انتخاب آثار برگزیده، مراسم اعطای جوایز بهار سال 1390 برگزار خواهد شد.
این مسابقه که به همت بخش خصوصی برگزار می شود محدودیت موضوعی برای آثار در نظر نگرفته است ولی داستانها باید در حیطه داستانهای گمانهزن (فانتزی، علمیتخیلی و وحشت) یا به صورت تلفیقی نوشته شده باشند. همچنین آثار نباید "فن فیکشنی" از داستانهای دیگر باشد.
هر اثر طبق تعریف داستان کوتاه باید حداکثر پانزده هزار کلمه و دست کم دو هزار کلمه باشند و آثار مینیمالیستی (چندکلمهای) قابل قبول نیستند. هر نویسنده میتواند حداکثر پنج اثر خود را در مسابقه شرکت دهد.
آثار ارسالی محدودیتی از نظر سابقه نشر در رسانههای دیگر (دیجیتالی و یا کاغذی) ندارند و تنها محدویت نشر در سال ۱۳۸۹ برای آثار در نظر گرفته شده است.
شرکت کنندگان می توانند آثار خود را از طریق آدرس الکترونیک contest89@sffaward.ir ارسال کنند.
این مسابقه که به همت بخش خصوصی برگزار می شود محدودیت موضوعی برای آثار در نظر نگرفته است ولی داستانها باید در حیطه داستانهای گمانهزن (فانتزی، علمیتخیلی و وحشت) یا به صورت تلفیقی نوشته شده باشند. همچنین آثار نباید "فن فیکشنی" از داستانهای دیگر باشد.
هر اثر طبق تعریف داستان کوتاه باید حداکثر پانزده هزار کلمه و دست کم دو هزار کلمه باشند و آثار مینیمالیستی (چندکلمهای) قابل قبول نیستند. هر نویسنده میتواند حداکثر پنج اثر خود را در مسابقه شرکت دهد.
آثار ارسالی محدودیتی از نظر سابقه نشر در رسانههای دیگر (دیجیتالی و یا کاغذی) ندارند و تنها محدویت نشر در سال ۱۳۸۹ برای آثار در نظر گرفته شده است.
شرکت کنندگان می توانند آثار خود را از طریق آدرس الکترونیک contest89@sffaward.ir ارسال کنند.
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