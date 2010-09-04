بیش از 50 اثر به "مسابقه داستان نویسی گمانه زن" رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طبق فراخوان اعلام شده از سوی دبیرخانه دریافت آثار تا اول آبان ادامه دارد و پس از آن کار انتخاب اولیه و سپس داوری نهایی آثار این مسابقه آغاز می شود.

همچنین طبق اعلام مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی این مسابقه به زودی دبیر این جایزه معرفی خواهد شد.

"مسابقه داستان‌نویسی گمانه‌ زن" که در چهار دوره گذشته زیرمجموعه "مسابقه‌ داستان‌نویسی علمی‌ - تخیلی" برگزار می شد امسال به طور مستقل فراخوان داد.

اولین دوره "مسابقه داستان‌نویسی گمانه ‌زن" در سال 1389 در چارچوب جایزه ادبیات گمانه ‌زن و پس از چهار دوره برگزاری در قالب مسابقه‌ داستان‌نویسی علمی‌ - تخیلی، امسال به صورت مستقل برگزار می‌شود.

امسال مسابقه داستان‌نویسی علمی‌ - تخیلی و فانتزی که پیش از این توسط گروه آکادمی فانتزی بر گزار می‌شد با در نظر گرفتن ژانر وحشت به نام "مسابقه داستان‌نویسی گمانه‌زن" برگزار خواهد شد.