میراشرفی: انسجام ملی مهمترین سلاح ملت در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعبدالوهاب میراشرفی شامگاه سه شنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: حضور و آمادگی مردم موجب هم‌افزایی، گرم‌تر شدن اجتماعات و ناامیدی دشمن می‌شود و در شرایط کنونی باید از هر اقدامی که موجب تفرقه و قرار گرفتن مردم در برابر یکدیگر می‌شود، پرهیز کرد.

وی با اشاره به تحولات اخیر و تغییر رویکرد دشمن از جنگ اقتصادی به حملات نظامی افزود: دشمن پس از روزها جنگ اقتصادی، بار دیگر به جنگ نظامی روی آورد که حضور مردم، آمادگی، انسجام و اتحاد آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حجت‌الاسلام میراشرفی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اتحاد و انسجام ملی در پیام اخیر خود به مناسبت هفته دولت تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تلاش برای افزایش انسجام ملی تأکید کرده‌اند و امروز باید همه برای تقویت این وحدت و همبستگی تلاش کنیم.

وی ادامه داد: امروز باید از تجربه تاریخی درس گرفت و اجازه نداد اختلاف و تفرقه، انسجام جامعه را تضعیف کند؛ چراکه دشمن همواره از سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» برای ایجاد شکاف میان مردم بهره برده است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان تاکید کرد: پس از گذشت شش ماه، بصیرت، عقلانیت و مطالبات مردم به‌مراتب افزایش یافته و جامعه به بلوغ بیشتری رسیده است.

وی افزود: مردم به خوبی می‌دانند چگونه با حضور و انسجام خود دشمن را ناامید کنند و وظیفه ما نیز حفظ این وحدت و جلوگیری از ایجاد تفرقه است.

حجت‌الاسلام میراشرفی با تأکید بر حمایت از جمهوری اسلامی ایران و پرچم ولایت گفت: وظیفه خود را برافراشته نگه داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و ولایت می‌دانم و معتقدم هیچ شعاری بالاتر از آن نیست.

وی بیان کرد: میراشرفی گفت: انتقام سخت از دشمن، مطالبه مردم سراسر کشور است و این مطالبه ان‌شاءالله در زمان خود محقق خواهد شد.

حجت‌الاسلام میراشرفی گفت: به فضل الهی و با ایستادگی مردم، وعده انتقام سخت از دشمنان جمهوری اسلامی ایران محقق خواهد شد.